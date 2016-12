10 Jahre Stereopoly – Alcatel One Touch Go Play Gewinnspiel

Weiter geht es mit unserer großen Verlosung zum 10-jährigen Geburtstag. Heute haben wir für euch zwei Alcatel One Touch Go Play im Programm!

Alcatel war so nett uns zwei Exemplare des One Touch Go Play zu unserem Geburtstag bereitzustellen. Doch was ist das Überhaupt für ein Telefon?

Die Details

Das Alcatel One Touch Go Play kommt mit einem HD Display in 5 Zoll Größe um die Ecke und wird durch einen Qualcomm Snapdragon 410 Quad Core Prozessor angetrieben. Dieser wird durch 1 GigaByte Arbeitsspeicher unterstützt. Zur Ausstattung gehören außerdem ein 8 GigaByte großer interner Speicher, der per microSD Karte erweitert werden kann. Für schicke Fotos soll die 8 MegaPixel Hauptkamera sorgen, während die Frontkamera mit 5 MegaPixel euer Gesicht für Selfies ablichtet. Damit ihr auch halbwegs über den Tag kommt hat der Hersteller einen 2500 mAh starten Akku verbaut. Als Plattform dient Android 5.0 Lollipop mit der gewohnten Alcatel UI, die relativ nah an Stock Android ist.

Das Handy ist übrigens der optimale Begleiter für den Strand, denn es ist IP67 zertifiziert. Wasser, Staub und auch Stöße machen dem Smartphone also nichts weiter aus. Hier sind nochmal alle Highlights in der Zusammenfassung:

GO PLAY

Auch Ein ! Die Zeiten sind vorbei, als man sich noch Sorgen machen musste, ob das Handy nass wird. Jetzt kannst Du Dein Smartphone überall dabei haben, vom Relaxen im Whirlpool, beim Sonnenbaden am Meer bis hin zum Abwasch nach der Party! Wasserfest / Staubdicht / Stossfestverpass. NICHTS MEHR IM LEBEN. Dank der hinteren Kamera mit 8 Megapixeln kannst Du all Deine verrückten Momente für die Nachwelt festhalten. Zusätzlich gibt es noch eine Frontkamera mit 5 Megapixeln für die ultimativen Selfies – auch wenn Du Dich nachher vielleicht nicht mehr so genau an die fette Party erinnern kannst. ZEIGE, WAS AUF DEINEM BILDSCHIRM PASSIERT. Mit GOPLAY kannst Du Vorgänge auf Deinem Bildschirm mit der neuen Viewme App auf Video aufnehmen. Du kannst dabei dank der Frontkamera sogar Deine eigene Reaktion filmen und diese direkt in deinen sozialen Netzwerken teilen. FRIEDE UND EIN LANGES LEBEN. Der hochleistungsfähige Akku ist genauso unermüdlich wie Du und hält bis zu 500 Stunden im Standby-Modus durch. FARBE BEKENNEN. Von Farben kann man nie genug bekommen. Deshalb gibt es vier Farbkombinationen zur Auswahl, von knallig frech bis klassisch schlicht. Da ist für jeden etwas dabei. MUSIK RUND UM DIE UHR. Mit einem Handy wie dem GO PLAY brauchst Du ein Paar Kopfhörer, die mit seiner Leistung mithalten können. Und hier kommen folgende Herren ins Spiel. Die spritzfesten, schweißabweisenden und in mehreren Farben passend zum Handy erhältlichen Kopfhörer wurden dafür entwickelt, Dein GO PLAY stets zu begleiten. DAS PERFEKTE PAAR. Passe Dein Handy an deine GO WATCH an und erhalte so eine unwiderstehliche Kombination. Mit der Uhr, die genauso robust und stylisch wie das GO PLAY ist und viele tolle Funktionen bietet, bist Du für alle gewappnet.

Alcatel One Touch Go Play Gewinnspiel

Das Prozedere ist leicht! Um zu gewinnen, müsst Ihr einfach wieder einen Kommentar unter diesen Artikel setzen. Teilt uns mit, welches Smartphone ihr aktuell in Benutzung habt. Bonuspunkte gibt es natürlich auch wieder, vor allem wenn ihr uns auf Facebook & Co folgt! Verwendet zur Teilnahme einfach das Rafflecopter Widget. Über Likes, das Teilen auf Facebook und Co freuen wir uns immer! Das Gewinnspiel läuft bis zum 28.12.2016!

