10 Jahre Stereopoly – B&O Play Beoplay H2 Gewinnspiel

Audioprodukte sind in unserer Gewinnspielserie gern gesehene Gäste, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Auch heute kommt noch ein weiteres Produkt dazu. Bisher hatten wir hauptsächlich In-Ear Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher für euch. In diesem Fall handelt es sich aber um On-Ear-Kopfhörer – die Beoplay H2 von B&O Play.

Der Beoplay H2 ist ein On-Ear Kopfhörer, der mit dem tollen und von mir mittlerweile sehr gern gehörten Bang & Olufsen Signature Sound um die Ecke kommt. Tolle Höhen, starke Mitten und kräftige Bässe. Wer schon einmal einen Kopfhörer von Bang & Olufsen auf dem Kopf gehabt hat weiß, was ich meine. Der Beoplay H7 hatte es mir wirklich angetan. In dem H2 stecken maßgefertigte 40 Millimeter-Treiber und eine Bassöffnung.

„Bei B&O PLAY sind wir leidenschaftlich darum bemüht, einer neuen Generation herausragenden Klang und ausgezeichnetes Design näher zu bringen“, erklärt Henrik Taudorf Lorensen, Head of B&O PLAY, und ergänzt: „Mit dem BeoPlay H2 sorgen wir dafür, dass der faszinierende Bang & Olufsen Klang in eine neue Produktkategorie Einzug hält – und zwar zusammen mit einem Design und einem Benutzererlebnis, die diesem Klang in nichts nachstehen.“

Mit der guten Technik ist das Gerät trotzdem nur 150 Gramm leicht und somit angenehm zu Tragen. Der Hersteller schafft es aber dennoch den Kopfhörer so zu gestalten, dass er nicht bei der kleinsten Bewegung kaputt geht und entsprechend robust ist. Dabei setzt man auf langlebige Verbundstoffe, strapazierfähiges Textilgewebe und feines glattes Lammleder, welches sich sehr gut auf den Ohren anfühlt. Das macht ihn auch zu einem Gerät, welches man auch mal länger tragen kann. Ob er dabei modisch ist, könnt ihr selber am besten bewerten 😉

Das Kopfband passt sich übrigens adaptiv. Nach ein paar Minuten passt sich der Kopfhörer sozusagen selbst an euren Kopf an. Nach dem Absetzen geht der Kopfhörer wieder zurück in seine ursprüngliche Form.

Was ist noch so dabei? Im Lieferumfang findet sich ein 0,5 m und ein 2,5 m langes Aufiokabel, der Beoplay H2 mit einem Mikrofon und einer 3-Tasten-Fernbedienung. Beides ist in das Kabel integriertund hängt auf Höhe der Wange. Das macht es mühelos möglich, das Gerät und auch die Musik zu steuern. Auch Anrufe können so in entsprechender Klarheit getätigt werden. Das Gerät kostet bei Amazon aktuell knapp 130 Euro.

