10 Jahre Stereopoly – Dyson v8 absolute Gewinnspiel

Weiter geht es mit unserer großen Verlosung zum 10-jährigen Geburtstag. Heute haben wir mal kein Audioprodukt oder Smartphone für euch, sondern einen Handstaubsauger. Davon natürlich nicht irgendeinen, nein! Es ist die Referenz in der Klasse: der Dyson v8 absolute.

Dyson v8 absolute Gewinnspiel

Das Prozedere ist leicht! Um zu gewinnen, müsst Ihr einfach wieder einen Kommentar unter diesen Artikel setzen. Teilt uns mit, warum ihr gern gewinnen möchtet ;-). Bonuspunkte gibt es natürlich auch wieder, vor allem wenn ihr uns auf Facebook & Co folgt! Verwendet zur Teilnahme einfach das Rafflecopter Widget. Über Likes, das Teilen auf Facebook und Co freuen wir uns immer! Das Gewinnspiel läuft bis zum 26.12.2016!

Zur besseren Information hier nochmal mein Test zu dem Gerät:

Unser Micha war für euch in diesem Jahr auf der IFA in Berlin unterwegs und hat natürlich auch den Stand von Dyson besucht, von denen wir euch in der Vergangenheit bereits diverse Produkte vorstellen konnten. Diesjähriges Highlight des Staubsaugerherstellers waren der Supersonic Fön, der Dyson 360 Eye Saugroboter und der neue Handstaubsauger Dyson v8. Heute möchte ich euch ein Exemplar eben jenes Saugers vorstellen – den Dyson v8 absolute!

Lieferumfang

Der Dyson v8 absolute kommt schon mit diversen Zubehör zu euch nach Hause. Zu dem Gerät selbst gehören zwei verschiedene Elektrobürsten: eine Version mit Softwalze für Böden jeglicher Art und eine Bürste speziell für Teppich. Weiterhin gehören ein Ladegerät, eine Wandhalter, eine kleine Bürstendüse, eine Fugendüse und eine Kombi-Zubehördüse ebenfalls zum Lieferumfang. All das ist übersichtlich und in Einzelteile zerlegt im Karton platziert.

Technische Daten

Der Dyson v8 absolute gehört zur neusten kabellosen Staubsaugergeneration, misst 25 x 124 x 22,4 Zentimeter und ist damit um etwas mehr als drei Zentimeter im Gegensatz zum Vorgänger gewachsen. Das Gerät ist mit 2,63 Kilogramm etwas leichter geworden und schafft bei maximaler Saugstufe eine Leistung von 115AW. Das sind 15 Prozent mehr Saugleistung, als noch beim v6.

Inbetriebnahme des Dyson v8 absolute

Die Inbetriebnahme des Gerätes ist denkbar einfach und kann kaum falsch gemacht werden. Sobald ihr das Gerät ausgepackt habt, sollte es zuerst einmal an den Strom gehangen werden. Eine blaue LED sagt euch, ob das Gerät geladen wird oder bereits voll ist. Sobald der Ladeprozess abgeschlossen ist, liegt es an euch wie ihr den Sauger verwenden wollt. Möchtet ihr normal den Boden absaugen, dann benötigt ihr das Verlängerungsrohr. Wollt ihr aber die Autositze von Staub, Krümeln etc. befreien, dann empfiehlt sich eine Düse direkt am Gerät. Je nachdem welchen Anwendungsbereich ihr also gerade durchspielen wollt, müsst ihr den Staubsauger entsprechend ausstatten. Durch die Klicktechnik an den Einzelteilen erledigt sich ein Umstecken aber im Handumdrehen. Diese hat sich zum Vorgänger übrigens geändert und für meine Begriffe ist der Steckmechanismus noch einmal besser geworden. Der große Nachteil aber: Solltet ihr bereits Zubehördüsen für den v6 besitzen, können diese am v8 nicht verwendet werden.

Übrigens: Über die mitgelieferte Wandhalterung und das Einfädeln des Ladekabels in dieselbe, könnt ihr das Gerät ganz bequem an einem Platz eurer Wahl verstauen. Somit ist es immer griffbereit!

Meine Erfahrungen

Wer meinen Test des Dyson v6 Total Clean gelesen hat, wird sicherlich festgestellt haben, dass ich von dem Gerät ziemlich begeistert war. Doch wird der Nachfolger diese Leistung bestätigen oder gar übertreffen können?

Je nachdem für welchen Ort ihr euch beim Platzieren der Wandhalterung entschieden habt, ist der Sauger mehr oder weniger schnell einsatzbereit. Von der Wand nehmen und fertig. Schade ist übrigens, dass Dyson die Wandhalterung nach wie vor nicht direkt mit Ladekontakten ausgestattet hat. Man muss beim Installieren das Kabel durch die Halterung ziehen und dann so fixieren, dass der v8 beim Aufhängen anfängt zu Laden. Habt ihr das Teil nun aus der Halterung gelöst, geht es auch schon los. Ihr habt die Möglichkeit zwei verschiedene Bürsten einzusetzen: die Bürste mit Softwalze oder die Bürste für Teppiche. Zuerst möchte ich mich über die Softwalze auslassen.

Dabei handelt es sich um eine Walze, die mit weichen Nylonfasern ausgestattet ist. Dazwischen befinden sich aber auch zwei Reihen Carbonfasern. Was tut sie und wozu brauch man sie? Ein normaler Saugkopf würde nichts anderes tun, als den Dreck vom Boden zu saugen. Wenn es sich aber um Material handelt, was leicht am Boden haftet, kann es dazu kommen, dass Staub liegen bleibt. Das kann euch mit dieser Walze nicht passieren, DENN: Die rotierende Bewegung der Walze sorgt dafür, dass der Dreck vom Boden abgehoben wird und direkt in den Sog bewegt wird. Die Carbonfasern sorgen mit ihrem höheren Widerstand dafür, dass auch gröberer Dreck kein Problem darstellt. Da die Fasern auch etwas länger sind, wird selbst sehr grober Schmutz wie Trockenfutter für Katzen, größere Kiesel etc. locker aufgenommen. Ihr saugt also nicht nur, ihr wischt auch noch. Besonders auf Laminat oder anderen Hartböden ist das sehr praktisch. Egal um welchen losen Schmutz es sich handelt, der v8 absolut nimmt ihn zuverlässig vom Boden und hinterlässt keine Rückstände. Aber auch auf Teppich könnt ihr diese Walze einsetzen. Dort empfiehlt sich aber eher die Teppichwalze:

Diese kommt mit gröberen und längeren Carbonfasern um die Ecke und durchpflügt den Teppich sozusagen. Dadurch werden selbst lange und schwere Teppichfasern angehoben und der Dreck dazwischen wird entfernt. Eine feine Sache, denn auch das funktioniert tadellos und absolut zuverlässig. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass man im Prinzip zwei Modi zur Verfügung hat: die normale Saugstufe und einen Turbomodus für maximale Saugkraft.

Die Lautstärke auf der normalen Stufe ist im Gegensatz zum Vorgänger nochmal um einiges leiser geworden. Die Saugkraft im normalen Modus ist für das Saugen für zwischendurch absolut ausreichend. In den seltensten Fällen habe ich während meines Ausprobierens den Max-Modus in Anspruch genommen und wenn, dann nur auf dem hochflorigen Teppich bei uns im Wohnzimmer. In der höchsten Stufe ist der v8 absolut ebenfalls wesentlich leiser geworden und nimmt es dennoch mit sehr hartnäckigem Schmutz auf. Brauch man aber sehr selten! Positiv hervorzuheben ist übrigens auch die Gelenkigkeit des Bürstenkopfes. Ich könnt die Bürste ohne komplizierte Handgriffe um scharfe Kurven bewegen oder auch im rechten Winkel an Kanten entlang saugen! Ich hatte das Gefühl, dass die Flexibilität im Gegensatz zum v6 ebenfalls um einiges besser geworden ist. Dadurch kommt man selbst in sehr verwinkelte Ecken ohne große Umwege. Beim Test ist mir aber wieder ein klitzekleiner Kritikpunkt aufgefallen: Das Saugrohr ist beim v8 mit einem matten orangenem Lack beschichtet. Leider verkratzt dieser sehr schnell, wenn man zum Beispiel kurz die Wand berührt. Das ist etwas unerfreulich, da die Kratzer auf dem Orange natürlich sehr gut zu sehen sind. Ich möchte es nur erwähnen, ist aber nicht weiter schlimm. Man will schließlich keinen Schönheitswettbewerb mit einem Staubsauger gewinnen. Ich möchte noch kurz die kleine Bürstendüse erwähnen, die analog zur Teppichdüse mit kleinen Carbonfasern ausgestattet ist und einen hervorragenden Job auf Polstermöbeln oder im Auto macht!

Kommen wir zur Akkuleistung. In den meisten Fällen habe ich den Dyson v8 absolut dazu benutzt so viel damit zu saugen wie geht, denn die Reinigungsleistung durch die Softwalze ist wirklich hervorragend. Da bei uns in der Wohnung hauptsächlich Laminat verlegt ist, ist das umso vorteilhafter. In den meisten Fällen bin ich im Schnitt 35 Minuten mit dem Gerät unterwegs gewesen. Das ist ein überragender Wert und fast doppelt so hoch wie beim Vorgänger! Dabei habe ich in den meisten Fällen für ca. ein bis zwei Minuten den Max-Modus benutzt. Je nachdem wie viel Fläche ihr in eurer Wohnung habt, kann man gut und gerne auch mal mehrere Zimmer oder die ganze Wohnung damit reinigen. Das Laden dauert bis zu drei Stunden.

In meinem Test des DC52 hatte ich das Entleeren des Staubbehälters bemängelt. Das hat der Hersteller auch schon beim neuen Big Ball um einiges verbessert. So auch hier! Das Entleeren wurde nun so geändert, dass ihr einen kleinen roten Hebel am Sauger nach oben zieht:

Beim Hochheben wird der Staub von den Rändern des Behälters abgestreift und der Boden öffnet sich. So kann der Dreck einfach nach unten herausfallen und man hat kein umständliches Fummeln, um etwaigen Restdreck zu entfernen. Super Sache!

Fazit zum Dyson v8 absolute

Ich hoffe ich konnte euch in den eben gelesenen Zeilen einen guten Überblick über den Dyson v8 absolute geben! Das Modell ist eine sinnvolle Weiterentwicklung des sowieso schon sehr guten v6. Man hat sich gezielt um Schwachstellen wie Behälterentleerung und Akkulaufzeit bemüht und dabei sogar noch die Leistung angehoben. Von mir gibt es dafür einen Daumen hoch und eine klare Kaufempfehlung. Die mitgelieferten kleineren Düsen runden das Bild ab und decken so ziemlich jedes Szenario ab.

Leider ist das Gerät mit aktuell 599€ Dyson-typisch nicht sehr billig. Man bekommt hier aber sehr viel für sein Geld und gerade im kabellosen Segment wird man hier kaum ebenbürtige Gegner finden!

Vielen Dank an Dyson für die Bereitstellung des Testgerätes!