10 Jahre Stereopoly – HTC One A9s Gewinnspiel

Heut haben wir etwas ganz besonderes für euch. Das brandneue HTC One A9s – abgespeckter Bruder des HTC One A9 vom letzten Jahr – ist gerade so im Handel erhältlich und landet schon in unserem Jubiläumsgewinnspiel.

HTC strebt für das One A9s einen Verkaufspreis von 299 Euro an (für 339 Euro gibt es ein Premium Pack mit High-Resolution Audio Headset, Displayschutzfolie und schützender Hülle), während das HTC One A9 mit 579 Euro (EVP) fast doppelt so viel gekostet hat. Inzwischen ist dies aber auch in einer Farbvariante ab 310 Euro zu bekommen. Um den günstigeren Einstiegspreis zu erreichen mussten einige Komponenten im Vergleich zum HTC One A9 gewechselt werden.

Den Anfang macht der Bildschirm. Statt einem AMOLED-Display kommt ein Super-LCD-Display zum Einsatz. Dieses bekommt mit 5 Zoll zwar die gleiche Größe bekommt, aber nur HD-(720p)- statt FullHD-(1080p)-Auflösung und damit eine geringere Pixeldichte. Es ist durch Gorilla Glass 3 geschützt. Dafür hat das HTC One A9s einen größeren Akku (2.300 mAh statt 2.150 mAh), der durch den niedriger aufgelösten Bildschirm länger durchhalten dürfte.

Beim Prozessor wurde zwar der Hersteller getauscht, aber der Qualcomm 617 und der MediaTek helio P10 nehmen sich mit ihren acht Kernen kaum etwas. Das liegt daran, dass der helio P10 zwar MediaTeks aktueller Prozessorgeneration entspringt, aber als Mid-Range-SoC angelegt ist. Die anderen Octa-Cores von Qualcomm, Samsung und HiSilicon hingegen betreiben die jeweiligen Flaggschiffe.

Der wechsel des SoC hat allerdings zur Folge, dass WLAN nach IEEE 802.11 ac wegfällt. An der Kamera wurde auch geschraubt. Diese beherbergt zwar immer noch einen 13-Megapixel-BSI-Sensor (kann FullHD-Video aufzeichnen), muss an der neuen Randposition aber ohne optischen Bildstabilisator (OIS) auskommen und hat eine etwas schlechtere Blende (f/2.2 statt f/2.0). Der Zweifarbenblitz wich einer einfachen Blitz-LED. Bei der Frontkamera dürfen jetzt 5 statt 4 Megapixel Selfies einfangen, aber dafür nur bei gutem Umgebungslicht.

BoomSound darf natürlich nicht fehlen und so gibt es immerhin ein solches Profil für den Betrieb mit Kopfhörern (ja, 3,5 mm sind dabei). Das hier zu gewinnende HTC One A9s kommt mit 3 GB RAM und 32 GB internem, erweiterbarem (microSD) Speicher. Es gibt außerhalb Deutschlands auch eine kleinere, günstigere Speichervariante mit 2 GB RAM und 16 GB ROM. Ein Fingerabdrucksensor und der Pro-Modus der Kamera, in dem man Fotos auch im RAW-Format für eine spätere Bearbeitung abspeichern kann, runden das Paket ab.

Ich kann, gerade beim gefallen Preis des HTC One A9, nur sagen, dass man sich entscheiden muss, ob man lieber mehr Speicher (A9s), oder die bessere Kamera (A9) möchte. Zu diesen Hardwareentscheidungen passt auch das Statement von Chialin Chang, Präsident Smartphone und Connected Devices Business bei HTC:

Mit dem HTC One A9s verfolgen wir das Ziel, ein Smartphone mit Metallgehäuse und edlem Aussehen sowie perfekter Verarbeitung für ein breiteres Marktsegment zu entwickeln.

weiterführender Link: HTC One A9s

Gewinnspiel

Das HTC A9s ist mehr ein Nachfolger im Geiste, da es auf eine andere Preiskategorie abgestimmt ist. Das flache Design mit seinem edlen Dual-Finish bleibt aber. Ihr könnt ab heute hier ein HTC One A9s (Sand Gold) mit 3 GB RAM & 32 GB internem Speicher gewinnen! Verwendet dazu bitte wieder den Rafflecopter und gebt HTC auf Facebook und Twitter etwas Liebe für diesen tollen Beitrag zu unserem Jubiläumsgewinnspiel 😉

a Rafflecopter giveaway

Dieses Gerät ist hinsichtlich der Farbe auch speziell, denn Sand Gold gibt es offiziell gar nicht in Deutschland zu kaufen (Händler haben es natürlich trotzdem etwas teurer im Programm)! Vielen Dank an HTC Deutschland für diesen Preis und viel Glück an alle Teilnehmer_innen!