Apple verklagt Samsung: Galaxy-Reihe ähnelt zu sehr den iPhones & iPads

Apple hat einen weiteren Schritt im Kampf gegen Googles erfolgreiches Betriebssystem Android unternommen. Dieses Mal wendet sich der Konzern aus Cupertino, Kalifornien, gegen den südkoreanischen Konzern Samsung. Denn laut der Klageschrift verletzt Samsungs Galaxy-Reihe Marken- und Patentrechte von Apple – die Smartphones und Tablets ähneln zu sehr dem Design und Look and Feel der iPhones und iPads.

Damit hat Apple einen weiteren großen Hersteller von Android-Smartphones verklagt. Bereits 2010 hat HTC dran glauben müssen, da der taiwanische Konzern sich auch an Patenten Apples vergriffen habe. Ein Sprecher von Apple bezichtigte Samsung gegenüber dem Wall Street Journal dreisten Kopierens, gegen das Apple vorgehen müsse.

“It’s no coincidence that Samsung’s latest products look a lot like the iPhone and iPad, from the shape of the hardware to the user interface and even the packaging […] This kind of blatant copying is wrong, and we need to protect Apple’s intellectual property when companies steal our ideas.”