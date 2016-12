Apple veröffentlicht Beta 1 von watchOS 3.1.3

Apple hat neben der iOS 10.2 Beta 2 auch die anderen neuen Testversionen auf den Weg gebracht. So kann man ab sofort die erste Entwicklerbeta von watchOS 3.1.3 beziehen.



Der Hersteller aus Cupertino hat die neue Entwicklerbeta von watchOS 3.1.1 verfügbar gemacht. Nachdem watchOS 3.1.1 diverse Apple Watch Geräte unbrauchbar gemacht hat und Apple das Release zurückzog, schein man nun Version 3.1.2 direkt zu überspringen. Die neuen Version hat hauptsächlich die üblichen Verbesserungen bezüglich Stabilität und Performance im Bauch. Folgende Dinge haben sich geändert bzw. finden sich in den Release Notes.

watchOS 3.1.3

keine detailierte Auflistung der Änderungen

Known Issues:

Xcode

Known Issue

When launching an app built for watchOS 2.0 or later from an incoming notification, the app exits with code 0 while the debugger is still attached.