CES 2016: Samsung Gear S2 – Neue Farben und iOS Support

Die Samsung Gear S2 classic hat mich in meinem Test wirklich begeistert. Nach wie vor gehört sie für mich zu den besten am Smartwatch-Markt. Einzig der fehlende iOS Support ist ein Wermutstropfen. Samsung hat gestern auf der CES 2016 den Support für Apples Betriebssystem angekündigt und außerdem zwei neue Farben der Gear S2 classic vorgestellt.

Ab sofort kann der potentielle Käufer also zwischen der dunklen Edelstahl-Version und den Farben Platinum und Roségold wählen. Die Platinum Variante sieht auf den Bildern schon nicht schlecht aber eher wie eine helle Edelstahl Version aus. Neben der neuen Farbe wird die Uhr in Roségold auch ein weißes Armband haben, während die Platinum Gear S2 auch ein schwarzes Band bekommt.

In 2015, we set a new standard with the Gear S2 in smart wearable category. We broke barriers to introduce one of Samsung’s most progressive wearable devices to date,” said Younghee Lee, Executive Vice President of Global Marketing, Mobile Communications Business at Samsung Electronics. “In 2016, we will continue to raise the bar, so that we can deliver products that our customers want most.”