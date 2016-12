iOS 10.2.1 & macOS Sierra 10.12.3 – öffentliche Beta 2 veröffentlicht

Es ist noch gar nicht so lange her, da veröffentlichte Apple das größte iOS Release bisher und schiebt nun direkt die nächste öffentliche Beta hinterher. iOS 10.2.1 – ist nun in der zweiten öffentlichen Beta erschienen. Für macOS Sierra 10.12.3 trifft das ebenfalls zu.



Der Hersteller aus Cupertino hat die neue öffentliche Beta 2 von iOS 10.2.1 verfügbar gemacht. Wie in letzter Zeit üblich wartet Apple nicht allzu lange und geht direkt in den Test der nächsten Zwischenreleases. Außerdem ist auch die Public Beta 2 von macOS Sierra 10.12.3 erschienen. Die neue Versionen hat hauptsächlich die üblichen Verbesserungen bezüglich Stabilität und Performance im Bauch. Das bestätigen auch die Release Notes, denn dort werden keine großen Änderungen erwähnt:

iOS 10.2.1 Beta 2:

Es sind keine genauen Änderungen in den Release Notes erwähnt. Von daher scheinen auch hier kleine Bugfixes gemacht zu werden.

Diese Known Issues gibt es aktuell:

SOS

SOS is only supported in India.

SpriteKit

The following SKNode methods and attributes are deprecated, but missing the deprecation notice from the public header (SKNode.h):

DEPRECATED: Attributes are only supported for node classes supporting SKShader (see SKSpriteNode).

@property (nonatomic, nonnull, copy) NSDictionary<NSString *, SKAttributeValue *> *attributeValues;

– (nullable SKAttributeValue*)valueForAttributeNamed:(nonnull NSString *)key;

– (void)setValue:(SKAttributeValue*)value forAttributeNamed:(nonnull NSString *)key NS_SWIFT_NAME(setValue(_:forAttribute:));

TV App

TV app cannot be restored after it is deleted.