iOS 10.3 – Neuer iCloud Analytics Toggle

iOS 10.3 bringt neue Features mit. Das mittlerweile bekannteste davon ist die „Find My AirPods“ Funktion, die automatisch den letzten bekannten Ort eurer Apple AirPods anzeigt. Nun gibt es außerdem ein neues Toggle in den Einstellungen, welches Apple „iCloud Analytics“ nennt. Man möchte die hauseigenen Dienste damit verbessern.

Apple muss Siri unbedingt verbessern. Da führt kein Weg drum herum. Google Home und auch Alexa liegen mehr als eine Nasenlänge vorn und auch Samsung hat mit dem Zukauf von Viv ein richtig heißes Eisen im Feuer. Mit SiriKit hat man den ersten Wurf gelandet. Dennoch versteht die gute Siri nach wie vor keine Kontexte und die Antworten sind zum Großteil auch noch nicht auf dem Niveau der Konkurrenten. Nun führt der Hersteller aus Cupertino mit iCloud Analytics eine Möglichkeit ein die Daten der Nutzer in der Cloud auszuwerten und somit Siri zu verbessern. Genauso machen es schließlich auch die Mitbewerber. Der Unterschied hier: Ihr könnt das Toggle auch deaktivieren und Apple die Möglichkeit nehmen euch zu durchleuchten.

Analysis of data from your iCloud account is undertaken only after the data has undergone privacy preserving techniques such as differential privacy. Analysis of such data will allow Apple to improve intelligent features and services such as Siri and other similar or related services.