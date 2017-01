iPhone 8 – Konzept mit 5,8″ OLED Display

Das iPhone 8 ist neben dem Samsung Galaxy S8 wohl das am meisten begehrte Gerät in diesem Jahr. Also eigentlich wie jedes Jahr oder? Doch wird es überhaupt ein iPhone 8 geben? Im Moment mutmaßt das Netz, dass der Hersteller aus Cupertino in diesem Jahr nicht zwei, sondern drei Modelle auf den Markt bringen wird. Das iPhone 7s / 7s Plus und eben jenes 8er Modell, welches völlig runderneuert um die Ecke kommen soll. Nun hat sich wieder ein Designer ans Werk gemacht und seine Vorstellungen des Gerätes in ein paar Bilder gemeiselt!

Das Konzept stammt von Designer Moe Mlaf, der ein Gerät mit 5,8 Zoll OLED Display als Basis nimmt. Das Panel nimmt dabei die gesamte Front des Smartphones ein und lässt keinen Raum mehr für Ränder oder den Home Button. Eben jener Knopf, der im iPhone 7 schon keiner mehr war, wird nun in das Display integriert. Der Rest an Features soll wohl hauptsächlich in der Software Platz finden. Wenn man beispielsweise den Finger auf das Display legt und dieser nicht richtig erkannt wird, erscheint ein roter Fingerabdruck. Der Homescreen sieht ein wenig übersichtlicher aus, der Sperrbildschirm hat ein paar Überarbeitungen erfahren und auch sonst wurde hier und da ein bisschen geschliffen. Hier gehts zu den Bildern!

Mir gefallen die Vorstellungen des Designers ganz gut. Wie sieht das bei euch aus?