MacBook Pro 2016 – Consumer Reports rudert zurück und empfiehlt die Geräte

Das MacBook Pro mit Touch Bar war bis heute das einzige Apple Notebook, welches kein „Recommended“ Rating von Consumer Reports – Stiftung Warentest in den USA – erhalten hat. Grund dafür war die extrem schwankende Akkulaufzeit in den Labortests der Organisation. Nachdem Apple zusammen mit Consumer Reports nun die Ursache dafür aufgedeckt hat, ändert die Organisation ihren Kurs und empfiehlt die Laptops ab sofort.

Apple hat in Zusammenarbeit mit Consumer Reports herausgefunden, dass die in den Laboren durchgeführten Akku-Tests fehlerhaft waren. Grund dafür war eine angeschaltete Entwicklereinstellung, die den Browser Cache ausschaltet. Dies führt dazu, dass die Webseiten immer wieder nachgeladen werden müssen und außerdem wurde dadurch ein Bug getriggert, was Safari immer und immer wieder Icons nachladen lies. Das erzeugte eine Menge Last auf den Geräten, was in einem hohen Akkuverbrauch mündete. Dieser Bug wurde mit einem macOS Sierra Softwareupdate (10.12.3 Beta) beseitigt. Auf Basis der neuen Software wiederholte CR nun seine Tests:

With the updated software, the three MacBook Pros in our labs all performed well, with one model running 18.75 hours on a charge. We tested each model multiple times using the new software, following the same protocol we apply to hundreds of laptops every year.

Now that we’ve factored in the new battery-life measurements, the laptops’ overall scores have risen, and all three machines now fall well within the recommended range in Consumer Reports ratings.