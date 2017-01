Mujjo iPhone 7 Leather Wallet Case ausprobiert

Nachdem ich nun seit dem offiziellen Launch des iPhone 7 mehr oder weniger zufriedener Nutzer des Gerätes bin, habe ich mich natürlich auch nach einer passenden Hülle dafür umgesehen. Auf der Suche nach einer passenden habe ich euch hier im Blog bereits diverse vorgestellt. Heute kommt ein weitere Kandidat dazu – das Mujjo Leather Wallet Case.

Da sich bei der alltäglichen Benutzung eines iPhones (vor allem in Diamantschwarz) kleine Kratzer nicht vermeiden lassen, empfiehlt es sich natürlich eine Hülle drum herum zu machen. Nun habe ich hier das Mujjo Leather Wallet Case vor mir liegen. Mujjo gibt es als Hersteller schon eine ganze Weile, ist aber unter den Zubehörherstellern zu unrecht immer noch kein ganz bekannter Fabrikant. Das Case für das iPhone 7 kostet in der mir vorliegenden Variante 39 Euro. Also relativ erschwinglich und preislich nicht besonders unterschiedlich von dem, was der Rest des Marktes anzubieten hat. Doch was bekommt man dafür?

Das Case ist aus pflanzlich gegerbtem Leder und wurde natürlich für das entsprechende Smartphone maßgefertigt. Im Gegensatz zu vielen anderen Hüllen lässt Mujjo hier Raum für die Buttons. Man hat also überall da große Aussparungen, wo es Sinn macht. Ich komme sehr gut an alle Tasten heran und die große Aussparung am Lightning Anschluss lässt es zu, dass der Ton auch ordentlich aus dem Lautsprecher entweichen kann. Weiterhin kann man das iPhone in dieser Hülle auch ohne Problem auf ein Dock stellen oder ein Drittanbieterkabel mit einem dickeren Stecker verwenden.

Die Verarbeitung des Cases ist durchweg sehr sauber und ordentlich. Es fühlt sich vor allem durch das Leder hochwertig an und die Applikation auf der Rückseite sorgt dafür, dass ihr direkt bis zu drei Kredit- EC- oder was auch immer für Karten mitnehmen könnt. Die Installation ging ebenfalls sehr gut von der Hand. Im Gegensatz zu anderen Cases muss ich das iPhone 7 nicht in die Mujjo Hüller hineinschiessen. Es lässt sich sehr einfach hinein klicken, hält aber dennoch einwandfrei und sicher. Es gibt also nichts zu meckern an dem Zubehör.

Was den ein oder anderen eventuell stören könnte? Rings um das Case läuft eine kleine Kante. Diese könnte je nach persönlichem Gusto etwas zu scharf oder zu kantig sein. Mich stört sie nicht, im Gegenteil: Ich finde es sogar gut, dass man hier keine zu starke Abrundung vorgesehen hat, da ich so nicht das Gefühl habe, dass mir das Smartphone aus der Hand rutscht. Die Kante sorgt also auch für Grip und Rutschfestigkeit auch bei nassen Händen. Das sollte aber jeder mal selber ausprobieren.

Mein Fazit zum Mujjo iPhone 7 Leather Wallet Case? Ein sehr gutes Produkt zu einem erschwinglichen Preis. Die Verarbeitung ist sehr gut und die verwendeten Materialien überzeugen. Schaut doch mal bei Mujjo rein.

iPhone 7 Cases bei Mujjo