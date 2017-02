OnePlus 3T macht „schmuh“ beim Benchmarktest

Wie sich jetzt raus stellte, erkennt das OnePlus 3T, wann ein Benchmarktest durchgeführt wird. Genau in dem Moment wird die Prozessorleistung erhöht.

Man dachte zwar, die Tage der Benchmark-Schummeleien wären vorbei, dem ist aber nicht so. Programmiertechnisch ist es auch kein Problem, zu erkennen, wann eine gewisse App wie Geekbench oder Antutu gestartet wird. Und genau dies soll hier passiert sein. Die Taktung der Prozessoren wurde sofort erhöht, wenn beispielsweise Antutu gestartet wurde. Wahrscheinlich gibt es für diese Apps einen gesonderten Modus des Prozessors. Selbst im Leerlauf lief der Prozessor in einem erhöhten Modus.

Die gute Nachricht ist, dass diese Schummelei beim OnePlus 3T mit einem der nächsten Updates beseitigt werden soll. Es gibt auch schon ein offizielles Statement dazu:

„In order to give users a better user experience in resource intensive apps and games, especially graphically intensive ones, we implemented certain mechanisms in the community and Nougat builds to trigger the processor to run more aggressively. The trigger process for benchmarking apps will not be present in upcoming OxygenOS builds on the OnePlus 3 and OnePlus 3T.'“