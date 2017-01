Skullcandy Grind Wireless – Mein Preis-Leistungssieger unter den Bluetooth Kopfhörern

Kopfhörer, Lautsprecher und anderes Audio-Zubehör sind bei uns im Blog schon lange immer wieder gern gesehen Gäste. Heute darf ich euch ein neues Produkt aus dem Hause Skullcandy vorstellen – den Grind Wireless. Diese On Ear Kopfhörer möchten sehr guten Sound zu einem bezahlbaren Preis liefern. Aber ist das im Test auch wirklich der Fall?

Skullcandy ist dem ein oder anderen eventuell ein Begriff. Der Hersteller hat sich auf Audioprodukte spezialisiert und konzentriert sich dabei auf Lautsprecher und Kopfhörer jeglicher Art. Der Grind Wireless ist nun ein neues Modell der Gattung Bluetooth On-Ear Headphones.

Genau wie das verkabelte Original bietet auch der Grind Wireless On-Ear Kopfhörer feinste Klangqualiät in hochwertiger Verarbeitung zu einem bezahlbaren Preis. Mit zwölf Stunden Akkulaufzeit und zehn Metern Bluetooth Reichweite kannst du deine neue Freiheit voll auskosten, während du über das eingebaute Mikro mit Fernbedienung immer die Kontrolle behältst.

Lieferumfang

In der wirklich fest verklebten Verpackung (hatte Mühe das Ding aufzukriegen) liegen gut verstaut die Kopfhörer nebst einem 3,5mm Klinkenkabel, einem micro USB Ladekabel und den üblichen Bedienungs- und Garantiekram. Leider hat man hier keine Tasche beigelegt, was in dem Fall aber OK ist. Irgendwie muss man ja auf den Preis kommen.

Grind Wireless Design & Verarbeitung

Das mir vorliegende Testgerät ist die blaue Variante, welche Gott sei Dank in einem angenehmen Blau daher kommt. Andere Hersteller setzen hier gern auf grelle Blautöne, bei denen man sich eigentlich wegdrehen möchte. Skullcandy bietet aber für jeden Geschmack etwas an. Wer sich die Kopfhörer bestellen möchte, kann aus einem Fundus von insgesamt sechs verschiedenen Farbvarianten wählen. Unter anderem gibt es neben der mir vorliegenden Option noch Weiß, komplett Schwarz mit Lederapplikation, eine Schwarz-Silber Kombination, einen mutigen Mix aus einem Braunton, karriertem schottischen Stoff und Camouflage und eine Mischung aus Braun und Türkis. Mir persönlich sagt das komplett schwarze Modell mit dem braunen Leder am meisten zu, aber über Geschmack…

Das Design des Skullcandy Grind Wireless ist nicht wirklich aufregend oder besonders – muss es ja auch nicht. Während die Parrot Zik 3 mit einem seltsam anmutenden Steppmuster und einer ovalen Ohrmuschel ausgestattet sind, findet man bei den Kopfhörern hier eher Standard vor.

Runde Ohrmuscheln mit einem löchrigen, weichen Bezug und einen normalen nicht übermaßig dicken Bügel, welcher mit Leder bespannt wurde. Simpel, angenehm und zweckmäßig – das trifft es wahrscheinlich. Wer es aufregend und gewagt mag, kann schließlich auf eine auffälligere Farbvariante setzen.

Verarbeitungstechnisch kann man bei den Kopfhörern keine Schwäche ausmachen. Die Abdeckungen knarzen nicht und auch sonst ist alles ziemlich sauber zusammengesetzt worden. Die gewählten Materialien fühlen sich „ganz in Ordnung“ an. In Anbetracht des Preises sollte man hier aber nicht meckern.

Was mir persönlich leider fehlt ist die Faltbarkeit. Kopfhörer von Jabra oder anderen Herstellern kann man zusammenklappen und somit relativ kompakt verstauen. Das ist hier leider nicht der Fall. Somit nimmt der Grind Wireless immer etwas mehr Platz im Rucksack weg, als eigentlich nötig wäre, wenn man noch Scharniere eingebaut hätte. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt.

Komfort beim Tragen

Der Klang ist für viele Nutzer von Kopfhörern meist ausschlaggebend. Für mich ist der Tragekomfort aber Argument Nummer 1 oder dem Klang zumindest ebenbürtig! Die Kopfhörer können noch so gut klingen – nützt nur nix, wenn man die Dinger nach einer halben Stunde wieder absetzen muss, weil einem die Ohren glühen. So geschehen bei den Parrot Zik 3: Toller Klang aber der Tragekomfort war eher so „meh“. Aber wie sieht das bei den Grind Wireless aus?

Da es sich hier um ein On-Ear Modell handelt, sitzen die Kopfhörer auf den Ohren und umschließen diese nicht. Das mir vorliegende Testgerät lag richtig angenehm auf den Ohren! Das weiche und gut ausgepolsterte Material der Ohrmuscheln schmiegt sich an die Lauscher, dass es eine Freude ist. Auch nach längerer Tragezeit nimmt man die Kopfhörer kaum wahr. So muss das!

Bedienung der Grind Wireless

Der Hersteller hat seinen Grind Wireless eine Steuerung an die Hand gegeben, welche sich an der rechten Ohrmuschel wiederfindet. Dort hat man drei sehr gut fühlbare Knöpfe angebracht, die eine doppelte Belegung haben.

Der obere Knopf in der Plus-Form steht dabei für Lauter oder zum Überspringen von Musiktiteln. In der Mitte kann man die Kopfhörer anschalten, das Pairing durchführen, Anrufe annehmen oder ablehnen oder Play und Pause drücken und die Minus-Taste ganz unten hilft beim leiser Stellen oder um einen Titel zurück zu gehen. Super und intuitiv! Klar bieten andere Hersteller hier innovativere Steuerungsmethoden über Wischgesten oder ähnliches an. Auch Apps zum Einstellen gibt es für bestimmte Modelle. Die findet man aber nicht in dem Preissegment!

An der rechten Ohrmuschel befindet sich neben den Buttons auch noch ein microUSB Anschluss, über den man die Kopfhörer laden kann. Laut Hersteller soll der verbaute Akku bei normaler Lautstärke bis zu 12 Stunden durchhalten. Ich werde meine Erfahrungen dazu nach einem längeren Testzeitraum hier updaten! Bisher bin ich bei knapp 10 Stunden Musik geniesene etc. und der Akku geht noch nicht in die Knie. Eine Status-LED (drei Punkte bspw.) für den Ladestand wäre übrigens nett gewesen! Geht den Grind Wireless aber doch mal die Puste aus, könnt ihr das mitgelieferte 3,5 mm Klinken-Kabel anstecken und schon habt ihr einen Kabel-gebundenen Kopfhörer, welcher weiter genutzt werden kann.

Man kann die Grind Wireless übrigens auch als Headset verwenden, denn Skullcandy hat auch ein Mikrofon verbaut. Die Sprachqualität ist dabei in absolut okay.

Klang

Kommen wir zu dem Klang – neben dem Tragekomfort die wichtigste Eigenschaft von Kopfhörern. Der Grind Wireless ist ein Bluetooth Kopfhörer der Einsteigerklasse. Was kann man hier also erwarten? Theoretisch nicht so viel. Also Kopfhörer aufsetzen, Musik anschalten und los!

Was dem audiophilen Anwender dann entgegen geworfen wird ist wirklich überraschend. Die Klangqualität des Gerätes steht wesentlich teureren Kopfhörern in keiner Weise nach. Der Sound ist dabei sehr ausgewogen. Soll heißen, dass die Bässe nicht zu dominant sind, die Mitten ordentlich durchkommen und die Höhen präzise definiert sind. Wer also auf dieses Klangbild steht findet hier einen klasse Kopfhörer für schmales Geld. Solltet ihr jedoch eher auf basslastigere Töne stehen, wird die Wahl eher auf andere Hersteller wie Beats fallen. Für mich gibt es hier aber absolut nichts zu beanstanden. Fetzt!

Fazit zum Skullcandy Grind Wireless

Der Skullcandy Grind Wireless ist ein Kopfhörer der Einstiegsklasse, welcher aber mit einem meiner Meinung nach sehr guten Preis-Leistungsverhältnis glänzen kann. Die gewählten Materialien sind in Ordnung aber sehr gut verarbeitet. Die Kopfhörer lassen sich angenehm tragen und drücken nicht auf den Ohren.

Neben diesem guten Tragegefühl können die Grind Wireless aber vor allem mit dem Klang glänzen. Experten auf dem Gebiet werden sicherlich hören, dass es sich hier nicht um Profi-Headphones handelt, aber das will Skullcandy ja auch nicht. Der Sound kann in jedem Fall locker mit Modellen im Preisbereich zwischen 200 und 300 € mithalten und das ist schon beachtlich.

Ihr könnt die Skullcandy Grind Wireless bereits für wirklich günstige 90 Euro bestellen!

Vielen Dank an Skullcandy für die Bereitstellung des Testgerätes!