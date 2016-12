Komplett kabellose Kopfhörer im Test: Motorola VerveOnes+ von Binatone [+Gewinnspiel]

Die VerveOnes waren mit die ersten wahrhaft kabellosen Bluetooth-Kopfhörer auf dem Markt. Die VerveOnes+ sind schweiß- und wasserdicht, halten 3×3 Stunden, sind bequem (für mein Ohr) und klingen hervorragend. Hier Testbericht und Gewinnspiel.

Die VerveOnes+ konnte ich seit der IFA 2016 ausprobieren und dabei wurde schnell klar, das ist die Zukunft, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Doch hier zunächst die Werbung:

Bei kabellosen Kopfhörern, also Kopfhörern, die man mit seinem Smartphone oder anderem Medienabspielgerät (geht ja auch mit dem PC oder Mac) verbindet, ist die Bluetooth-Verbindung DIE kritische Stelle. Qualität und Reichweite sind hier entscheidend. Noch entscheidender wird es, wenn auch die Verbindung zwischen den beiden Kopfhörern auf dieser Funktechnologie basiert.

Qualität und Reichweite variieren je nach Gerätekombination leider sehr stark, so dass sich kaum Vorhersagen treffen lassen, wie gut ein Zusammenspiel funktioniert, wenn man es nicht ausprobiert. Ein einfaches, selbst erlebtes Beispiel: Während und kurz nach der IFA hatte ich noch Motorolas G4 (Plus) im Test und Dauerbetrieb, damit war die Verbindung zu den VerveOnes+ und die Verbindung zwischen den beiden Ohrstöpseln, nie ein Problem. Das Bluetooth des Smartphones war stark genug, die Antenne ausreichend und richtig gut platziert, alles lief völlig unproblematisch.

Mit dem Nubia Z11 hingegen, dass ich auch während der IFA erhielt war das dann nicht mehr der Fall. Ich kann nur mutmaßen, dass das Metallgehäuse Bluetooth einfach viel stärker abschwächt und die vier ganz dünnen, kurzen Kunststoffaussparungen am Rand für die Antennen nicht ausreichen. Beim Moto G4 ist natürlich Kunststoff im Einsatz und Bluetooth kann ungehindert passieren. So kommt es dann auch zu kurzen Asynchronitäten zwischen den Kopfhörern, was sehr lästig ist.

Der nächste Punkt ist natürlich die Form der Kopfhörer. Sie werden nicht in jede Ohrmuschel passen. Während sie mir wie angegossen sitzen, weder zu locker, noch zu fest, konnte ein Kollege sie nicht auch nur annähernd richtig einsetzen. Wenn diese Hürde genommen ist, liegen sechs Paar Gelstöpsel bei, die aber für jeden Gehörgang die passende Kombination anbieten sollten. Die Doppelflügel-Gelaufsätze halten dabei natürlich besonders gut.

Der Bauweise geschuldet, muss in die Ohrhörer natürlich alles eingebaut sein und das braucht dann immer noch Platz. Ein hinreichend guter Akku, die Funktechnik, je ein Knopf, LEDs, je zwei Mikrophone und Lade- & Datenkontakte. A propos Akkus: Diese halten mit einer Ladung drei Stunden durch, im Ladecase stecken nochmal zwei Ladungen, so dass man auf insgesamt maximal 12 Stunden kommt, bis man das Case wieder selbst an den Strom stecken muss.

Das + bei den VerveOnes+ steht eben für ihre Wasserdichtigkeit. Sie sind nach IP57 zertifiziert und überstehen zeitweises Untertauchen (1 m Wassersäule, 30 min), sie sind jedoch nicht für den Einsatz im Wasser (beim Schwimmen) gedacht.

Kein Gadget ohne App! So gibt es natürlich auch für die VerveOnes+ eine App für iOS und Android, die sich „Hubble Connect“ nennt. Dabei ist zu beachten, dass alle Einstellungen, die man vornehmen will nur möglich sind, wenn die beiden Kopfhörer in ihrer Ladeschachtel sind. Die App verbindet sich nämlich mit ihr und nicht mit den Kopfhörern direkt. In der App kann man die letzte bekannte Position der Kopfhörer erfahren, den Equalizer einstellen (Presets) und den Pass-Through aktivieren. Der Pass-Through lässt Umgebungsgeräusche mit durch, was für den Straßenverkehr empfehlenswert ist. Dass man diese Funktion nicht durch Knopfdruck am Ohrhöhrer selbst an- und abschalten kann ist leider etwas unglücklich.

Die VerveOnes, werden – wie alle Produkte der VerfeLife-Produktlinie – von Binatone unter Lizenz für Motorola hergestellt. Sie kommen also nicht von Motorola selbst. Erinnert ihr euch noch an den kabellosen Ohrhörer/Headset „Hint„, den Motorola im 04.09.2014 zusammen mit der ersten Moto 360, Moto G2 und Moto X2 vorgestellt hat? Damit fing alles an. Anderes Beispiel: Die Nackenbügelkopfhörer, die Binatone als VerveRider mit Moto-Branding verkauft, verkauft Motorola selbst als Moto Surround (für 30 € weniger).

Angefangen hat aber alles, soweit ich es richtig erinnere mit Bragi The Dash, einem Kickstarter-Produkt. Inzwischen gibt es solche Bluetooth-Ohrhörer auch von Samsung (Gear IconX) und Jabra (Elite Sport).

Neben den normalen VerveOnes (Schwarz, 199,99 € EVP) und den wasserdichten VerveOnes+ (Schwarz/Orange) gibt es seit 6. Dezember auch noch die VerveOnes Music Edition (Weiß, 149,99 € EVP), als günstigeres Einstiegsmodell. Der Preis der VerveOnes+ liegt derzeit um die 200 Euro (249,99 € EVP)

weiterführender Link: VerveOnes+ von Motorola

Gewinnspiel

Ihr könnt nun unser Testsample wahrhaft kabelloser Bluetooth-Kopfhörer gewinnen. Ihr habt wie immer zwei Wochen Zeit, um im Rafflecopter am Gewinnspiel teilzunehmen.

a Rafflecopter giveaway



Viel Glück!