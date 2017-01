Teufel Move BT – Bluetooth In-Ear Kopfhörer für Musikliebhaber

Bluetooth Kopfhörer gibt es wie Sand am Meer und jeder will besser sein als die Konkurrenz. In diesem Jahr konnte ich euch bereits die Beoplay H5 und die Skullcandy Ink’d Wireless aus der Kategorie Bluetooth In-Ears vorstellen. Heute kommt ein weiteres Exemplar dazu – die brandneuen Teufel MOVE BT.

Lieferumfang

Was ist denn so drin in der kleinen Box? Öffnet man das Paket wird man direkt von der kleinen Transportbox und ein paar kleineren Gegenständen begrüßt. Neben dieser Box findet sich eine kurze Bedienungsanleitung und ein kleines Röhrchen in dem Paket. In dem Röhrchen sind auf einen Träger aufgefädelt die verschiedenen Ear-Tips zu finden. Ich fragte mich warum die Ear-Tips da drin sind. Teufel hat sich hier nämlich etwas besonderes ausgedacht. Sollten eure Ear-Tips mal dreckig sein, könnt ihr sie hier auffädeln, das Röhrchen halb mit Wasser auffüllen, kräftig schütteln – fertig. Sauber sind die Dinger. Eigentlich eine gute Idee und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, warum da noch kein anderer Hersteller drauf gekommen ist. Aber gut – zurück zum Packungsinhalt. Wenn ihr die kleine Transportbox öffnet, blicken euch gut aufgewickelt die Teufel MOVE BT an. Das Korpus Delicti dieses Tests sozusagen. Unten drunter liegt noch ein Microfasertuch zum Abwischen. Das war es dann auch schon.

Material & Technik

Bei den Materialien setzt der Hersteller hauptsächlich auf Aluminium und hochwertige Kunststoffe. Das Kabel ordentlich in den In-Ears verankert und kann somit nicht an dieser empfindlichen Stelle brechen. Die Earbuds bestehen zum Großteil aus Aluminium. Das Teufel-„T“ wurde an der Rückseite angebracht. An dem Kabel befindet sich außerdem noch eine kleine Fernbedienung mit drei verschiedenen Buttons. Der mittlere schaltet die Kopfhörer ein, indem ihr diesen drückt und haltet. Außerdem lassen sich damit auch Anrufe an- und ablehen. Direkt nach dem ersten Anschalten sind die MOVE BT im Pairing Modus und ihr könnt diese über das Bluetooth Menü eures Smartphones etc. pairen. Eine kleine LED hilft euch dabei den Pairing-Modus zu erkennen, indem diese Rot/Blau blinkt. Die anderen beiden Knöpfe dienen Laut/Leiser. Diese sind außerdem auch doppelt belegt. Ihr könnt auch einen Titel vor oder zurück springen, indem ihr die Knöpfe drückt und haltet. Simpel aber zweckmäßig.

In jeder Seite steckt ein Lautsprecher mit einem Neodym Magnet und einer Nennimpedanz von 16 Ohm. Der Frequenzbereich geht dabei von 20 bis 20000 Hz. Was diese Technik wirklich leisten kann erfahrt ihr etwas weiter unten. Der Hersteller beschreibt das Ganze folgendermaßen:

Bei geringstmöglichem Gesamtvolumen wurde in diesem In-Ear ein Bluetooth® aptX-Empfänger, ein Akku mit gigantischen 20 Stunden Laufzeit und eine Multifunktions-Steuerung integriert. Der MOVE BT ist dabei sogar spritzwassergeschützt. Spice up your sound! – Wireless High Definition In-Ear-Kopfhörer mit Fernbedienung und Freisprecheinrichtung

– Spritzwassergeschützt, staubgeschützt, gebaut aus Aluminium, fester Halt und ultra-leicht

– Bluetooth 4.0 mit apt-X® für kabellose Übertragung in CD-Qualität bis zu 20 m weit

– Hochkapazitiver Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit bei nur 2 Stunden Ladezeit

– 5,8 mm große Neodym-HD-Treiber für ausgewogenen Klang mit präzisem Kickbass

– Bedientasten für Lautstärke & Telefonannahme an der In-Line-Fernbedienung

– Effektive Außenschalldämpfung für störungsfreien Musikgenuss in lauten Umgebungen

– 4 Paar verschiedene, besonders weiche, antibakterielle Ohradapter aus Silikon

Klang & Komfort

Kommen wir zum Tragekomfort und der Qualität des Klangs. Die standardmäßig eingesetzten Ear-Tips passten bei mir auf Anhieb. Einmal richtig im Ohr platziert sitzen die Teufel MOVE BT ganz hervorragend. Heftige Kopfbewegung und auch einen Jogging-Run halten die Dinger ohne Probleme aus. Auch nach mehreren Stunden Tragen hat man nicht das Gefühl, dass die Ohren anfangen weh zu tun oder das irgendein Stören oder Drücken aufkommt. Hier kann man dem Hersteller nur einen Daumen hoch geben! Die MOVE BT sind übrigens IP54 zertifiziert. Ein Run durch den Regen, heftiges Schwitzen etc. stecken sie also ohne Probleme weg!

Und was können die Dinger klanglich so? Hat man die Teufel MOVE BT einmal im Ohr und macht die Musik an, kann man sich zurücklehnen und genießen. Teufel produziert hier einen glasklaren Sound, der meiner Meinung nach locker dem Klang der Beoplay H5 ebenbürtig ist – und die kosten über 200 Euro mehr! Teufel weiß wie Audio geht und liefert einen schön ausbalancierten und klar definierten Sound aus den Treibern. Die Höhen absolut klar aber nicht quietschig, sie klirren auch nicht. Die Mitten sind deutlich und gehen nicht in einem Soundmatsch unter und die Bässe sind für die größe der Treiber erstaunlich präsent. Übrigens bin ich in meinem Test tatsächlich an die angegebenen 20 Stunden heran gekommen. Die Akkulaufzeit ist also auch klasse!

Fazit zu den Teufel MOVE BT

Mein Fazit zu den Teufel MOVE BT fällt sehr positiv aus. Das Design und die Verarbeitung haben mich überzeugt und sorgen für einen sehr guten Tragekomfort. Dazu kommt noch ein Klang, der die hochpreisigen Hersteller richtig unter Druck setzt. Das ist doch genau das, was man will, wenn man einen Kopfhörer kauft, oder?

Im Moment könnt ihr die MOVE BT für 119 Euro direkt bei Teufel erwerben.

Vielen Dank an Teufel für die Bereitstellung des Testgerätes!