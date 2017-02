Alcatel Idol 4s – der Geheimtipp unter den Smartphones [+Gewinnspiel]

Neben den „großen“ Herstellern wie LG, Samsung, Huawei, Apple etc. tummeln sich auf dem Smartphone Markt auch noch einige „Underdogs“, die leider nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Alcatel ist beispielsweise ein Hersteller, der wesentlich länger Telefone baut, als manch anderer der oben genannten. In diesem Jahr hat man sich mit dem Alcatel Idol 4s aufgemacht, dem potentiellen Käufer eine Sahneschnitte für vergleichsweise wenig Geld in die Hand zu drücken. Ich wollte herausfinden, ob dem wirklich so ist.

Lieferumfang

In der Verpackung findet man die üblichen Bestandteile bei Smartphones – oh wait! So ganz so Übliches findet sich nämlich nicht nur darin. Der Hersteller gibt ab Werk eine VR Brille und eine Klarsicht-Hülle mit in die Verpackung. Weiterhin findet sich ein Headset von JBL (welches ziemlich gut klingt), der übliche Papierkram, der Netzstecker mit dem microUSB Kabel und natürlich das Idol 4s in der Pappe.

Design, Materialien & Verarbeitung

Das Alcatel Idol 4s ist ein 153,9 x 75,4 x 6,99 mm großes und 149 Gramm schweres Mittelklasse-Smartphone. Hat man das Telefon jedoch zum ersten Mal in der Hand, sieht es schon etwas anders aus, denn hier hat man eher das Gefühl ein hochpreisiges Gerät in der Hand zu haben. Aluminium und Glas umschmeicheln die Hand. An der Vorderseite finden sich oben und unten zwei Stereolautsprecher, die einen wahnsinnig guten Sound produzieren. Alcatel hat sich dafür mit dem Hersteller Waves zusammengetan und produziert mit MaxxAudio mit den besten Klang in einem Smartphone für mich. An der Front hat man neben dem Display leider ziemlich große Ränder oben und unten, die das Gerät für mich schon fast etwas zu groß machen. Vielleicht kann Alcatel bei dem nächsten Modell hier noch mehr herausholen und die Screen2Body Ratio weiter erhöhen. Tasten sucht man hier vergeblich, denn der Hersteller setzt auf On-Screen Navigationstasten.

An der linken Seite hat Alcatel für mich leider komplett unverständlich den Power Button angebracht. Dieser ist ziemlich schlecht zu erreichen. Glücklicher Weise unterstützt das Gerät aber Double-Tap-To-Wake, was die Benutzung dieses Knopfes auf ein Minimum beschränkt. Darunter befindet sich noch der SIM Einschub, der übrigens zwei SIM Karten fasst.

Am unteren Rand findet sich ein Mikrofon und der microUSB Anschluss, während rechts der sogenannte BOOM KEY und die Lautstärkewippe angebracht wurde. Der Boom Key löst verschiedene Aktionen aus, die ich euch aber nochmal in einem separaten Artikel näher bringen werde.

Oben finden wir den Kopfhöreranschluss und ein weiteres Mikrofon. Der Rahmen aus Aluminium fasst sich ziemlich gut an, ist nicht zu scharfkantig aber auch nicht rutschig. Man hat also nicht das Gefühl, dass das Gerät jeden Moment die Hand verlässt.

Fehlt nun noch die Rückseite, die auch komplett aus Glas ist und ziemlich schöne Lichtreflexe zeigt, je nachdem in welchem Blickwinkel man das Smartphone betrachtet. Alles in allem erinnert die Rückseite stark an ein Galaxy S6, da wir hier einen ähnlichen Kamerabuckel mit dem daneben platzierten Dual-LED-Blitz wiederfinden. Verarbeitungstechnisch kann man Alcatel absolut nichts vorwerfen. Das Gerät strahlt in jedem Fall Premium aus. Einzig die ziemlich starke Fingerabdruckanfälligkeit trübt das Bild etwas. Aber das Problem haben alle Geräte aus Glas!

Technik & Software

Neben den Äußerlichkeiten zählen auch oft die inneren Werte. Wie sieht das denn bei dem Alcatel Idol 4s aus? Das Display ist mit 5,5 Zoll schon etwas größer geraten. Normalerweise würde man hier ein FHD Display erwarten. Alcatel hat sich aber überraschenderweise für ein QHD SAMOLED Display mit einer Auflösung von 1.440 x 2.560 Pixel entschieden. Das ist besonders wichtig, da man hier natürlich den Fokus auf VR richten möchte. Auch darauf möchte ich in dieser Woche noch eingehen. Das Panel ist gestochen scharf (534 ppi) und zeigt die AMOLED typische leicht Übersättigung der Farben. Mir gefällt das aber sehr gut, denn dafür bekommt man einen überragenden Schwarzwert. Für die Darstellung der Inhalte mit entsprechend Schwung sorgt ein Qualcomm Snapdragon 652 Prozessor mit der Adreno 510 GPU. Unterstützt wird der Chipsatz von insgesamt 3 GigaByte Arbeitsspeicher und 32 GigaByte internen Speicher. Wie die Hardware im Leistungstest wegkommt? Dazu später mehr.

Was ich hier leider vermisse? Den Fingerabdrucksensor! Dieser wird bei dem amerikanischen Modell mit verbaut, in Europa jedoch nicht. Leider konnte mir Alcatel keine wirklich aufschlussreiche Antwort auf meine Frage nach dem „Warum“ geben. Wir Europäer müssen aus ohne auskommen.

Das Smartphone kommt mit Android 6.0.1 Marshmallow zu euch. Alcatel war so freundlich hier kaum etwas an dem Stock Android Look zu verändern. Man findet hier und da ein etwas angepasstes Design und leicht veränderte Icons aber sonst ist das System unangefasst, was mir persönlich sehr gut gefällt. Auch mit Bloatware hat man sich zurückgehalten. Man findet ein paar vorinstallierte VR Apps und Spiele. Das war es dann auch schon. Insgesamt bleiben euch von den 32 GB 25 GB über. Wem das nicht reicht, der kann über eine microSD Karte noch einmal 128GB nachlegen.

Performance

Mit den technischen Spezifikationen im Rücken besteht das Idol 4s auch den Gaming Test. Grafikintensive Spiele laufen auf dem Smartphone relativ flüssig. Lediglich ab und an muss man einen Ruckler hinnehmen. Unterstützt wird das Spielen oder Video schauen durch die beiden überragenden Lautsprecher auf der Ober- und Unterseite. Sie machen einen tollen Job und ziehen euch und euer Umfeld komplett in das Spielerlebnis. Hier nochmal das Gerät im Vergleich zu ein paar Konkurrenten:

Was neben der Geschwindigkeit auch noch wichtig ist? Die Akkulaufzeit! Der verbaute 3000mAh starke Akku macht einen sehr guten Job. Im Alltag kam ich locker über den Tag und bin bei etwas mehr als vier Stunden Screen-On Zeit angelangt.

Kamera

Alcatel hat in sein Idol 4s eine 16 Megapixel Kamera mit einer Blende von f/2.0 auf die Rückseite gesetzt. An der Front findet man eine 8 Megapixel Kamera die ausreichend gute Selfies macht und für Videotelefonie parat steht. Wenn man relativ gutes Licht hat, macht die Kamera richtig sehr gute Fotos und ist nahezu auf Flaggschiffniveau unterwegs. Die Farben sind knackig und relativ nah am Original und auch über die Schärfe kann man nicht meckern. Wenn es etwas dunkler wird, sieht es dann leider schon wieder anders aus. Der Rauschwert wird dann relativ schnell ziemlich hoch und sorgt für keine schönen Bilder mehr. Dennoch kann man der Kamera im Großen und Ganzen ein Daumen nach oben geben. Hier sind ein paar Samples:

Fazit zum Alcatel Idol 4s

Alcatel weiß wie man Smartphones baut, zumindest haben Sie das für mich mit dem Idol 4s beweisen können. Das Gesamtpaket mit tollen Materialien, einem QHD Display, guter Hardware, eine wenig angepasster Software und der guten Kamera ist toll. Dazu kommt noch der überragende Sound, was den Gesamteindruck abrundet. Am Ende steht als Ergebnis ein Smartphone für knapp 430 Euro, dessen Preis-Leistungsverhältnis nicht schlecht ist. Wer jedoch keinen Wert auf VR und tollen Sound legt, bekommt für 400 Euro schon ein Samsung Galaxy S6, welches dem Kandidaten hier ebenbürtig ist. Dennoch bekommt Alcatel für diese gute Stück Arbeit einen Daumen hoch!

Alcatel Idol 4s Gewinnspiel

Alcatel war so nett uns ein Exemplar dieses tollen Smartphones zum Verlosen bereitzustellen. Was ihr tun müsst, um bei uns zu gewinnen? Setzt einen Kommentar unter diesen Artikel, warum ihr das Smartphone gewinnen möchtet. Bonuspunkte könnt ihr euch auch verdienen. Benutzt zur Teilnahme einfach das Rafflecopter Widget.

a Rafflecopter giveaway



Das Gewinnspiel läuft bis zum 1.11.2016.