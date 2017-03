Amazon Echo & Google Home bald mit Telefonie-Funktion?

Amazon und Google bieten mit dem Amazon Echo und dem Google Home einen Gerät an, welches euren Alltag mit einem persönlichen Assistenten einfacher und automatisierter gestalten soll. Scheinbar soll man mit den Geräten demnächst auch telefonieren können.

Wird es demnächst möglich sein mit den beiden Geräten, welche sich in die Kategorie Smart Home einordnen lassen zu telefonieren? Dabei ist natürlich nicht die Rede von traditioneller Festnetz-Telefonie sondern von Voice-over-IP. Es könnte aber auch sein, dass wir demnächst überarbeitete Modelle mit einer eigenen SIM Karte zu sehen bekommen. Angeblich könnte es schon im Laufe des Jahres soweit sein.

The tech giants could launch the feature this year, the people said — but the effort is hung up over concerns about privacy, telecom regulations and emergency services. And they are aware of the inherent awkwardness of having phone conversations on a speaker.