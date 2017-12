Amazon präsentiert neue Echo Geräte, Fire TV 4K Dongle & mehr

Suprise, Surprise – Amazon hat am gestrigen Abend überraschenderweise eine Menge neue Geräte vorgestellt. Man poliert das Echo Lineup ordentlich auf und stellt einen Fire TV 4k Dongle vor.

Der Echo der zweiten Generation wurde vom Aussehen (verschiedene Designs / Finishes) und vom Klang her komplett überarbeitet. Die Funktionalität bleibt dabei aber dieselbe. Die 2. Amazon Echo-Generation hat einen 63 mm-Woofer und 16 mm-Hochtonlautsprecher mit Dolby-Technologie für einen raumfüllenden klaren Klang und dynamischen Bass. Damit soll diese Version noch besser klingen, als die erste Generation.

Der neue Echo wird für 99 Euro ab 31. Oktober in verschiedenen Designs erhältlich sein.

Echo Show ist kein neues Gerät nun aber auch in Deutschland verfügbar! Die Mischung aus Echo und Bildschirm kann ab 16. November für 219,99 Euro ausgeliefert werden. Leider hat Google mittlerweile verboten YouTube Videos auf dem Device abzuspielen. Damit verliert der Show ein wichtiges Verkaufsargument.

Der Echo Plus ist eine aufgebohrte Version des Echo, der sich an Smart Home Besitzer richtet. Darin verbaut ist ein Smart Home Hub, welches es möglich macht die Einrichtung von Smart Home Devices komplett per Alexa – „Alexa suche meine Geräte“ – durchzuführen. Die Bedienung eures smarten Zuhauses könnt ihr aber auch mit dem normalen Echo erledigen. 149 Euro kostet das Gerät und wird ab 31. Oktober verfügbar sein.

Echo Connect macht es möglich euer Echo Gerät mit dem Festnetz zu koppeln. Es wird somit ermöglicht normale Anrufe zu tätigen – ganz ohne dabei ein Telefon in die Hand zu nehmen. Der Connect wird erst ab 2018 verfügbar sein und wahrscheinlich um die 40 Euro kosten. Ihr könnt euch auf der Produktseite benachrichtigen lassen.

Der Echo Spot ist eine kleinere Version des Show und kommt im Wecker-Design daher. Ihr könnt damit wie auch mit dem Show Videoanrufe tätigen, Videos schauen, Musik hören etc. Das Gerät wird vorerst nur in den USA für 129,99 US Dollar zu haben sein.

