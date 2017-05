Amazon Prime Video: Apple TV 4 App in den „nächsten Wochen“

Im letzten Monat hatte Amazon alle Streamingprodukte der Konkurrenz wie den Chromecast oder den Apple TV aus seinem Angebot genommen, da diese Produkte keinen Amazon Prime Video Dienst unterstützen. Bis dato hat der neue Apple TV auch keine App für den Amazon Dienst erhalten. Das könnte sich nun bald ändern.

Amazon hat einem Nutzer auf Twitter mitgeteilt, dass man in den Entwicklungen der Amazon Prime Video tvOS App steckt und diese bereits in den nächsten Wochen erscheinen wird.

As we have succeeded in developing an app for iPhone and iPad, we hope to make an app seperately for the Apple TV. Hopefully, within a few weeks span, you will be able to see the Amazon Instant Video app feature on your Apple TV.