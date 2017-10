Apple iBeats: Konzept zeigt künftige Beats by Dre Kopfhörer [Video]

Nach der Übernahme von Beats by Dre durch Apple fragen sich viele Nutzer, was beide Unternehmen für künftige Produkte planen. Sehen wir vielleicht bald schon iBeats-Kopfhörer?

Die Kollegen von Curved haben ein interessantes Konzept entwickelt, dass die so genannten iBeats Kopfhörer zeigen. Eine Fusion von Apple und den erfolgreichen Beats-Kopfhörern könnte gar nicht so schlecht aussehen. Dabei geht man davon aus, dass Apple seine eigene Design-Sprache durchsetzt und auf einen modernen und hochwertigen Look setzt.

Anstelle des Beats-Logos könnte künftig das abgebissene Apple-Logo an der Seite platziert sein. In diesem Konzept wird ein Wireless-Kopfhörer gezeigt, der sogar mit der iWatch verbunden werden kann. Außerdem weisen die iBeats-Kopfhörer ein eigenes Bedienungselement auf. Schaut selbst mal rein:

