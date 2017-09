Apple iPhone 8 – Keynote am 12. September?

Seit Anfang des Jahres läuft das Rätselraten ob Apple seinem jährlichen Turnus treu bleibt und die iPhone 8 KeyNote wie vorgesehen im September stattfindet oder doch später. Das Wall Street Journal will nun erfahren haben, dass der Hersteller aus Cupertino im Plan liegt und das Event am 12. September steigen soll.

Lange wurde spekuliert, ob das Event aufgrund von Produktionsproblemen des neuen Premium-Smartphones verschoben werden muss oder ob man im September zur Keynote laden kann. Bereits vor einigen Tagen spukte der 12. September im Netz herum. Die Informationen die dieses Datum bestätigen werden nun langsam mehr. So hat der Wall Street Journal nun angeblich von zuverlässiger Quelle erfahren, dass dieses Datum wohl fix sei. Man kann sich also schon mal langsam gedanklich auf diesen Termin einstellen.

Apple Inc. has scheduled a product announcement event on Sept. 12, according to people briefed on its plans, reinforcing expectations that the technology giant will release new iPhones and a smartwatch well ahead of the holiday shopping season.