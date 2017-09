Apple Watch – Armbänder von Bandwerk angeschaut!

Zubehör für Apple Geräte – der Markt ist groß und hart umkämpft. Da muss man schon mit etwas ganz besonderem um die Ecke kommen, um den großen Fischen im Teich das Wasser reichen zu können. Ein deutsches Unternehmen hat sich ein Segment ausgesucht, welches aktuell vor allem vom großen Apfel selbst und von chinesischen Klonen dominiert wird. Heute soll es um Bandwerk und die dort hergestellten Apple Watch Armbänder gehen! Die Protagonisten des heutigen Tests sind das Nylon Mesh Armband und das Vintage | Grå Armband aus der neuen Stockholm Kollektion.

Die aufwendig produzierten Manufaktur-Armbänder von BandWerk bestechen durch ein sportlich-elegantes Design und eine hervorragende Verarbeitung. Die Bänder werden in Bayern nach dem traditionellen Vollumbugg-Verfahren hergestellt, sodass sie auch den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. In ca. 172 Arbeitsschritten wird aus einem erlesenen Stück Leder so ein robustes Uhrenarmband, exklusiv gefertigt für Ihre Apple Watch.

Lieferumfang

Oft machen sich Hersteller nicht viele Gedanken um die Verpackung. Hauptsache das Produkt stimmt. Bandwerk macht es richtig und unterscheidet sich in diesem Fall stark von seinen Konkurrenten. Hier geht es schon bei der Verpackung los. Das Armband kommt nicht etwa in einer billigen Pappverpackung. Es ist liebevoll in schwarzem Seidenpapier eingepackt und mit einer Bastkordel verschnürt. Dran hängt eine Karte die kurz zeigt, wie man das Armband an der Apple Watch wechselt. Klar sollte das jeder Träger der Apple Smartwatch wissen, aber ist doch schön, wenn man hier auf Nummer sicher geht. Hat man die äußere Hülle entfernt , wird man überrascht. Zum Vorschein kommt eine Holzschachtel, die mit dem Herstellernamen versehen ist und einer Dominokiste gleicht. Da drin muss also das Band sein. Schiebeldeckel auf und?

Wieder kein Band sondern ein schwarzer Stoffsack mit Bandwerk-aufdruck. Schaut man rein findet man endlich das Armband! Besser geschützt und verpackt geht es kaum. Dieser ganze Prozess macht auf irgendeine subtile Art Spaß und vermittelt einen hochwertigen Eindruck. Hier haben sich die Leute von Bandwerk richtig Gedanken gemacht.

Nylon Mesh Armband – Design, Verarbeitung, Erfahrung

Fangen wir mal mit dem Nylon Mesh Armband an. Was ist das eigentlich dieses Nylon Mesh? Es handelt sich hierbei um ein Hightech-Gewebe, welches wie gewebt wirkt aber komplett wasserabweisend ist. Es ähnelt im Prinzip den normalen Nylon-Armbändern, die man von der Apple Watch kennt. Bei der Bestellung des Armbands solltet ihr wie üblich auf die richtige Größe und die Farbe eurer Apple Watch achten. Habt ihr alles richtig gemacht erhaltet ihr die Aufnahmen des Armbands in EXAKT der Apple Watch Farbe. Ich habe bisher noch kein Space Gray eines Drittanbieters gesehen, was exakt so aussieht, wie das der Apple Watch! Hervorragend!

Das Band macht auf den ersten Blick einen stabilen aber verdammt edlen Eindruck! Es ist relativ „steif“ und lässt sich am Anfang somit etwas schwierig um das Handgelenk legen. Nach ein paar mal Anprobieren gibt sich das aber und es wird flexibler. Mittlerweile sitzt die Uhr perfekt und das Armband schmiegt sich um das Handgelenk. Wenn man bedenkt, dass dieses Material oft bei Taucheruhren verwendet, könnte man denken, dass es nur für Sportler gedacht ist. Dem ist aber nicht so. Natürlich sieht es sportlich aus und kann einem Echtlederarmband nicht das Wasser reichen, wenn es um Luxus oder Business geht. Dennoch vereint das Nylon Mesh Armband für micht die optimale Kombination aus Sportlichkeit und Klassik. Das liegt vor allem an den weißen Nähten, die dem Betrachter den Eindruck vermitteln, es handle sich um ein Businessarmband. Ich kann mit dem Band joggen gehen und damit duschen ohne mir Gedanken um den Verschleiß machen zu müssen. Ich kann es aber genauso gut auch zu einem Anzug tragen.

Schauen wir doch etwas genauer hin und gehen auf die Verarbeitung ein und die ist bombastisch gut. Ihr werdet sicherlich denken, der Typ der das hier schreibt übertreibt, aber so ist es ganz und gar nicht. Weder Außen noch Innen findet man einen Makel. Die Nähte sind perfekt gesetzt und verarbeitet. Hier hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Handwerkskunst in Reinkultur.

In den Bildern ist euch sicher aufgefallen, dass es sich bei dem Nylon Mesh Armband nicht um eine normale Schließe handelt. Bandwerk hat hier eine Faltschließe installiert, die ihr auf Wunsch beim Kauf mit dazu nehmen könnt. Auch diese ist perfekt lackiert und präzise gefertigt. Einzig das Anlegen hat mir am Anfang etwas Mühe abverlangt, da es doch anders ist, als mit einer normalen Schließe. Mittlerweile geht es aber ziemlich gut von der Hand und man ist etwas schneller, als mit dem normalen Mechanismus.

Vintage | Grå Armband – Design, Verbarbeitung, Erfahrung

Das zweite Armband, welches ist hier für meine Apple Watch da habe ist ein neues Band aus der Stockholm Kollektion, die erst kürzlich veröffentlicht wurde. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Vintage | Grå Band.

Die Stockholm-Kollektion von BandWerk präsentiert sich ganz skandinavisch: Sie ist modern, puristisch und vereint dabei subtiles Understatement mit charakterstarker Optik. Ganz bewusst verzichten wir hier auf ausgefallene Farben, sondern reduzieren aufs Essenzielle.

Das Armband ist ebenso perfekt verarbeitet, wie auch das Nylon Mesh Band. Die Nähte und die dazugehörigen Löcher im Band sind lupenrein gesetzt, nicht ausgefranzt und zeigen auch sonst keine Verabeitungsmängel. Auch das Leder an sich ist pfleglich behandelt und exakt verarbeitet worden. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um ein graues (Grå) Vintageleder. Auch das ist am Anfang etwas steif, schmiegt sich aber nach einiger Zeit sehr angenehm um euer Handgelenk. Wie auch beim Nylon Mesh Armband ist die Bandaufnahme exakt in dem Space Gray Ton der Uhr. Auch bei diesem Band überzeugt Bandwerk auf ganzer Linie. Beim Tragen nimmt man das Armband kaum wahr, da das Leder mit der Zeit weich und bequem sitzt. Top!

Fazit zu den Bandwerk Armbändern für die Apple Watch

Ich durfte euch heute zwei Armbänder aus dem Portfolio von Bandwerk vorstellen, die noch eine Menge mehr auf ihrem Online Shop anbieten. Klar, die Armbänder sind nicht ganz günstig, aber in Anbetracht der Tatsache, welche Materialien hier verwendet und wie und wo (in Deutschland) sie verarbeitet werden, ist hier jeder Cent gut investiert.

Das Vintage Gra Armband kostet euch im Shop 99 Euro während das Nylon Mesh mit 79 Euro zu Buche schlägt. Die Butterfly-Faltschließe kostet euch 19 Euro Aufpreis und wird direkt am Armband angebracht. Wenn ihr das jetzt mal mit den Apple Preisen vergleicht (Lederarmband für 159 Euro) dann sind die Preise mehr als in Ordnung. Ihr bekommt dafür Produkte aus feinster Qualität und obendrauf noch eine Top Verpackung. Die Armbänder machen sich somit auch prima als Geschenk und müssen nicht mal separat verpackt werden 😉

Vielen Dank an Bandwerk für die Bereitstellung der Armbänder!