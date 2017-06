Apple Watch – Nike präsentiert neue Sport Bands

Die regelmäßigen Leser unter euch wissen, dass Nike und Apple bereits seit einiger Zeit enge Partner sind. Die Apple Watch Nike+ Edition und auch die zuletzt vorgestellte NikeLab Limited Edition sind nur zwei Beispiele dazu. Nun hat der Sporthersteller neue Sport-Armbänder für die Apple Smartwatch vorgestellt.

The „Day to Night“ collection celebrates runners whenever they choose to run – at twilight, sunset and everything in between. Each of the colors is inspired by a shade of the sky, from dawn to dusk, and allows runners to – for the first time – make a statement by matching their Apple Watch Nike+ bands to their footwear.

Nike Sport Bands are crafted from a strong, flexible fluoroelastomer material that is lightweight and perforated for ventilation and sweat management.