Asus stellt Zenfone 3 Serie vor

Asus hat gestern nicht nur die neue Zenbook Serie vorgestellt. Auch die Zenfone 3 Serie wurde auf dem Zenvolution Event auf der Computex 2016 präsentiert. Der Hersteller hat sich richtig was einfallen lassen. Es gibt mal wieder gleich drei neue Modelle davon – das Zenfone 3, das Zenfone 3 Ultra und das Zenfone 3 Deluxe.

Asus hat mit der neuen Generation vor allem in einem Bereich nicht gegeizt: mit der Displaygröße. Bekam man das Zenfone 2 noch in einer relativ kleinen Variante, startet die neue Serie nun bei 5,5 Zoll. Die größte Variante des neuen Flaggschiffes hat sogar 6,8 Zoll Displaydiagonale. Dabei bleibt die Auflösung überall gleich – nämlich Full HD. Der Hersteller variiert aber in der Technologie. Man verbaut im Zenfone 3 ein IPS+ LCD, im Deluxe ein 5,7 Zoll SAMOLED Panel und das Phablet mit 6,7 Zoll bekommt ein IPS LCD. Weiterhin findet man in allen Modellen dieselbe Front-Kamera mit 8 Megapixeln. Außerdem findet man in der neuen Familie überall direkt unter der Kamera den mittlerweile üblichen Fingerabdrucksensor, überall läuft Android 6.0 mit der ZenUI und in alle kann man zwei SIM Karten einlegen. Aber kommen wir nun mal zu dem Überblick:

Zenfone 3

Display: 5,5 Zoll mit 1920 x 1080 Auflösung (IPS+ LCD)

CPU: Qualcomm Snapdragon 625

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

int. Speicher: 64GB ROM

Hauptkamera: 16 Megapixel mit IMX298 Sensor von Sony (inkl. optischem und elektronischem Bildstabilisator) und Asus TriTech Autofokus

Frontkamera: 8 Megapixel

Konnektivität: WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE (Cat 6)

Anschlüsse: USB Type-C (2.0)

Akku: 3000mAh

verfügbare Farben: Blau, Weiß, Schwarz und Gold

Zenfone 3 Deluxe

Display: 5,7 Zoll mit 1920 x 1080 Auflösung (SAMOLED)

CPU: Qualcomm Snapdragon 820

Arbeitsspeicher: 6GB RAM

int. Speicher: 256GB ROM

Hauptkamera: 23 Megapixel mit IMX318 Sensor von Sony (inkl. optischem und elektronischem Bildstabilisator) und Asus TriTech Autofokus

Frontkamera: 8 Megapixel

Konnektivität: WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE (Cat 13)

Anschlüsse: USB Type-C (3.0)

Akku: 3000mAh inkl. QuickCharge 3.0

verfügbare Farben: Grau, Gold und Silber

Zenfone 3 Ultra

Display: 6,8 Zoll mit 1920 x 1080 Auflösung (IPS LCD)

CPU: Qualcomm Snapdragon 652

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

int. Speicher: 128GB ROM

Hauptkamera: 23 Megapixel mit IMX318 Sensor von Sony (inkl. optischem und elektronischem Bildstabilisator) und Asus TriTech Autofokus

Frontkamera: 8 Megapixel

Konnektivität: WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE (Cat 6)

Anschlüsse: USB Type-C (3.0)

Akku: 4600mAh inkl. QuickCharge 3.0

verfügbare Farben: Grau, Pink und Silber

Solltet ihr jetzt über die technischen Details geflogen sein, stellt ihr sicherlich fest, dass man hier keine schlechte Hardware bekommt. Wenn ihr jetzt den Preis hört, werdet ihr wahrscheinlich noch etwas interessierter werden. Das Zenfone 3 wird 249 Dollar kosten, für das Deluxe müsst ihr 499 Dollar berappen und das Ultra soll 479 Dollar einbringen. Wann die Geräte in Deutschland verfügbar sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. via

