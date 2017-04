Beoplay H5 im Test – guter Klang, ABER…

In den vergangenen Wochen habt ihr bei uns vor allem Tests zu diversen Audioprodukten lesen können. Auch heute möchte ich euch wieder ein Produkt aus dieser Kategorie vorstellen: die Beoplay H5 von Bang & Olufsen. Das sind die neusten In-Ear Kopfhörer der dänischen Audioschmiede. Was es mit dem großen ABER in der Headline zu tun hat, lest ihr in meinem Erfahrungsbericht!

Das iPhone 7 wird mit großer Wahrscheinlichkeit ohne den bekannten und vor allem sehr beliebten Kopfhöreranschluss von Apple ausgeliefert werden. Das bedeutet, dass man sich in Zukunft entweder mit einem Adapter von Lightning auf Klinke bedienen muss, einen Lightning Kopfhörer oder einen Bluetooth Kopfhörer einsetzt. Zu der letzten Kategorie gehören die Beoplay H5.

Lieferumfang, Materialien und Design

Was ist denn so drin in der kleinen Box aus Pappe? Öffnet man das Paket wird man ansehnlich von den in Moosgummi liegenden Beoplay H5 begrüßt. An dieser Stelle muss man schon mal erwähnen, dass Bang & Olufsen etwas von Präsentation versteht. Hebt man diese Ebene an, findet man unten drunter die Ladestation, eine ganze Menge Eartips aus Gummi und aus Schaumstoff von Comply für den Sport, eine Tasche zum Verstauen und natürlich auch etwas Papierwerk.

Bei den Materialien setzt der Hersteller hauptsächlich auf Plastik bzw. Kunststoff, der sich aber angenehm anfühlt und sehr gut verarbeitet ist. Jeder Ohrhörer hat am Rücken eine kreisrunde Plakette aus Metall mit dem B&O Logo, welche dem Ganzen noch einen Tick mehr Hochwertigkeit vermittelt. Im Gegensatz zu Metall hat Kunststoff den Vorteil des geringeren Gewichts, was bei Sportheadphones nie falsch ist. Verbunden werden die zwei Ohrhörer mit einem dicken mit Stoff ummantelten Kabel an dem auch die Steuerung für Musik etc. sitzt. Gerade beim Tragen fühlt sich der Stoff am Nacken besser an, als ein nacktes isoliertes Kabel. Die Steuerung an dem Kabel macht aber nicht den besten Eindruck. Die Knöpfe könnten besser separiert sein und der Druckpunkt ist auch nicht die Wucht.

Klang & App

Hat man die Beoplay H5 einmal im Ohr und macht die Musik an, hört man den Preis sofort. Klingt zwar komisch, ist aber so. Bang & Olufsen versteht sein Handwerk und liefert einen sehr ausbalancierten, aber klar definierten Sound aus den kleinen Treibern. Die Höhen sind nicht quietschig, sie klirren auch nicht. Die Mitten sind deutlich und gehen nicht in einem Soundbrei unter und auch die Bässe können sich sehen lassen, ohne dabei zu übertreiben. Sollte einem der Klang aber nicht zusagen, dann kann man sich die Beoplay App installieren.

In dieser könnt ihr nicht nur das Firmware Update machen oder den Akkustand sehen. Ihr habt dort auch die Möglichkeit über die sogenannte Tonetouch Funktion den Klang entweder per Preset oder bei einfachen Touch auf eure Ansprüche anzupassen. Das funktionierte in meinem Test ziemlich gut!

Tragekomfort und Akkulaufzeit

Was ihr bis hierhin gelesen habt, klang doch eigentlich ganz gut oder? Jetzt kommt leider das große ABER aus meiner fast schon Clickbait-mäßigen Headline: der Tragekomfort. Ich bin Läufer und höre während meiner Touren natürlich auch gerne das ein oder andere Musikstück. Dafür benutze ich privat 18 Euro Bluetooth Kopfhörer von MPow, die ich mir seinerzeit bei Amazon gekauft habe. Diese halten sehr gut und kommen auch mit diversen Silikonbügeln unterschiedlichster Größe zum Kunden, damit sie auch gescheit in den Ohren halten. Soviel also dazu. Jetzt kommen wir zu dem großen Problem der Beoplay H5. Als ich den Test begann dachte ich:

Guter Klang! Wenn sie jetzt noch halten, könnten das sehr gute Joggingkopfhörer sein!

Also H5 in die Ohren, aufgestanden, rausgefallen. Ok passt nicht richtig, also die nächsten Eartips dran: aufgestanden, rausgefallen. Ich muss die Geschichte an dieser Stelle nicht fortführen, denn es geht genauso weiter. Ich habe es nicht geschafft, mit den zu Verfügung stehenden Eartips die Kopfhörer in meinen Ohren zu befestigen. Also schrieb ich über Twitter den Beoplay Support an:

@Olli0103 Hi Olli, how can we help you, what is the problem with the fit? — B&O PLAY (@beoplay) July 22, 2016

Direkt eine Antwort bekommen, also noch fix mein Problem geschildert. Der Support verwies mich dann auf ein YouTube Video, wie man die Comply Eartips richtig in die Ohren macht.

@Olli0103 please see video from Comply on how to fit the ear tips in your ear. I hope this helps 🙂 https://t.co/s5DHCPMbog — B&O PLAY (@beoplay) July 22, 2016

Funktionierte bei mir leider auch nicht.

@Olli0103 So sad to hear that! 🙁 Can we help you any further here? — B&O PLAY (@beoplay) July 23, 2016

An dieser Stelle war der Test für mich eigentlich vorbei. Ich hatte gut verarbeitete und sehr gut klingende Kopfhörer vor mir. Nur leider waren die Dinger zumindest für jegliche Bewegungen völlig unbrauchbar. Ich brauchte nur meinen Kopf etwas schneller zu drehen oder zu neigen, schon fallen mir die Teile aus meinen Ohren. Ich will sie ja mögen, aber ich kann nicht. Es geht mir nicht in meinen Kopf, warum Bang & Olufsen nicht in der Lage ist bei dem Preis ein paar Silikonbügel mitzuliefern, damit man sie gescheit in den Ohren befestigen kann?! Nach etwas Internetrecherche scheine ich nicht der Einzige mit dem Problem zu sein!

Aus gutem Willen und der Absicht heraus einen Test schreiben zu wollen, benutzte ich die H5 während des Bloggens oder Surfens. Ich bin nicht über eine Laufzeit von 4 Stunden gekommen, was wirklich nicht dolle ist. Die Verbindung war zwar stets stabil aber für den Preis kann man schon etwas bessere Ausdauer erwarten. Geladen werden sie über die Ladestation, die die H5 magnetisch in Position hält.

Fazit zu den Beoplay H5

Tja mein Fazit zu den Beoplay H5 fällt gemischt bzw. natürlich eher negativ aus. Der Klang ist sehr gut und die Verarbeitung ist auch auf einen oberen Level. Nur nützt das Ganze nix, wenn man als Träger nicht in der Lage ist, die In-Ears eben IN den Ohren zu halten. Sicherlich liegt es auch an den anatomischen Gegebenheiten des Trägers, aber so ganz ohne Schuld oder Designfehler kann man Bang & Olufsen hier nicht davon kommen lassen.

Etwas wie die große Liebe hinter einer Glasscheibe – so nah und doch so fern.

Ganz wichtig hier: Es handelt sich um eine subjektive Meinung, die ihr nur an euch selbst ausprobieren könnt. Sollten die Beoplay H5 also euer Zielobjekt sein, dann ab in den nächsten Fachmarkt oder bestellen und anprobieren. Wenn sie halten, können Sie euch für (zu preisintensive) 249 Euro in Schwarz oder Rosé Gold aber viel Freude machen. Das war bei mir leider nicht der Fall.

