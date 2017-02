Cydia für iOS 10.2 – Update veröffentlicht

Jay Freeman – den wir alle als Saurik kennen – hat die neueste Beta von Cydia 1.1.28 für iOS 10.2 veröffentlicht. Diese enthält eine Menge Bugfixes und Verbesserungen hinsichtlich der Stabilität!

Ich sollte an dieser Stelle immer noch erwähnen, dass es sich hier noch um eine Beta handelt und wir uns erst auf dem Weg hin zu einer stabilen Version befinden. Das Update von Saurik entfernt eine Menge Fehler und bringt wieder einiger Performance- und Stabilitätsverbesserungen mit sich. Dennoch sind noch genügend bekannte Probleme enthalten, die von dem Endanwender vielleicht überhaupt nicht wahrgenommen werden. So kann es immer noch Crashes geben. Dennoch sollte die Cydia App in der neuesten Version um einiges schneller starten und auch wesentlich besser bedienbar sein. Solltet ihr also bereits diese Version von Cydia benutzen, findet ihr das Update ab sofort in den Einstellungen.

In the ninth beta, I fixed another semi-deterministic crash some users were experiencing, as well as modified APT to guarantee it did not decide “engh, I don’t really need to check this repository for updates” when it really should (and was thereby not seeing updates for repositories that have Release but do not use hashes).