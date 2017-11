Das nächste Spiel von den Pokemon Go schöpfern basiert auf Harry Potter

Pokemon Go war für Niantic Labs ein viel größerer Erfolg, als das ursprünglich von Google unterstütze Spiel, welches als Fundament diente. Mit so einem Erfolg hatte Niantic wahrscheinlich nicht gerechnet. Jetzt will man auf dieser Schiene bleiben und hat demnach wieder eine Populäre Lizenz, diesmal von Harry Potter, erworben.

Niantic’s nächstes Projekt heißt also Harry Potter. Dies wird ein AR-Spiel werden, was in seinem Umfang sehr Pokemon Go ähneln wird. Es wird von Warner Bros. gemeinsam mit dem Entwickler Portkey Games entwickelt und soll 2018 auf den Markt kommen. Genau so ein Gerücht existierte bereits seit letztem Jahr, wurde allerdings bis jetzt nicht bestätigt. Sollte jetzt die Katze aus dem Sack sein?

Die App soll den Charme von Hogwarts bekommen. Ob hier auch der Zauberhut oder Ihr selbst entscheidet welchem Haus Ihr angehört ist natürlich noch völlig unklar. Genau so unklar ist auch noch, welche Charaktere hier zum Einsatz kommen. Ich bin sehr gespannt, wie dies umgesetzt werden soll.

