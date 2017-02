Dell mini 5 Streak Android-Tablet ab Juni bei O2

Wenn das mal keine guten Nachtrichten sind! Das Dell mini 5, auch bekannt als Streak, wird es ab Juni in Europa geben. Damit ist der „alte Kontinent“ ausnahmsweise mal ganz vorne dabei – die USA werden später bedacht. Das haben wir dem spanischen Unternehmen Telefonica O2 zu verdanken, das mit Dell eine strategische Partnerschaft geschlossen hat.

Das Dell mini 5 verfügt über ein 5-zölliges Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Bildpunkten und kann als ein Zwischending aus Smartphone und Tablet betrachtet werden. Es besitzt zwei Kameras – eine an der Front, zum Beispiel zur Videotelefonie, und eine mit 5 Megapixeln auf der Rückseite. Als Betriebssystem dient Android. Das Gerät verfügt somit über ein großes Angebot an Apps, die sich über den Android-Market downloaden lassen.



Die neu geschlossene Allianz reduziert sich nicht nur auf die Entwicklung und den Verkauf von Hardware, sondern ein weiteres Ziel ist es, neue Dienste zu entwickeln, die dem User eine einfache und nahtlose Nutzung ermöglichen. Überdies ist Telefonica O2 damit im vorne dabei, wenn es um den Verkauf neuer Dell- Geräte geht.

Ron Garriques, Präsident der Dell Communication Solutions Group:

“The demand for pervasive, instant-on, web-connected devices is everywhere. We are excited to align with Telefónica and leverage our combined strengths to create products and services that provide a simple and seamless experience for our customers.”