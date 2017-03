Fossil startet Rollout von Android Wear 2.0

Wer Fossil auf Twitter folgt, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Das Update auf Android Wear 2.0 hat heute begonnen und wird im Moment bereits verteilt.

Auf Twitter kann man im Moment mehrere Tweets verfolgen, wo es um das Update geht. Als Datum wird dort der Heutige 15.03. genannt. Es wird auch gleich ein längerer Zeitraum angegeben. Bis Ende März sollte dann jede Smartwatch das neue Update erhalten haben. Wer also eine Fossil Smartwatch besitzt, kann gerne überprüfen, ob er das Update bereits angeboten bekommt.

Das Update soll auch für alle Uhren zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft die neue Q Wander, Q Marshal, und Q Founder 2.0. Aber auch die Original Q Founder wird mit dem Update versehen. Mit Android Wear 2.0 lässt sich besser das Display der Uhr anpassen. Man kann nur die Dinge auf das Display setzen, die man auch benötigt. Eine offizielle Meldung von Fossil bleibt allerdings aus. Bei Twitter wurde immer nur auf die Tweets geantwortet. Aber Ihr könnt Euch diese gern selbst anschauen. Hier findet Ihr die entsprechenden Tweets. Ich bin auch gespannt, wie sich das neue Betriebssystem auf die Akkulaufzeit auswirkt. Das ist ja im Moment bei jeder Smartwatch eine Baustelle.

@NicoNeum911 We are hoping that 2.0 will be available for all devices before the end of March. — Fossil (@Fossil) March 14, 2017

@deepst7 The roll out has begun and will hit our Gen 1 devices first. The 15th is the date that remaining devices should receive the update. — Fossil (@Fossil) March 14, 2017

@AyymericM We have began rolling out the updates. We appreciate your patience as we work to reach all devices. — Fossil (@Fossil) March 13, 2017

