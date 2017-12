Google blockt offiziell YouTube auf Amazon-Geräten

Der Kampf zwischen Google und Amazon geht in die nächste Runde. Wenn man mit einem Amazon Echo Show oder Amazon Fire TV-Stick bald YouTube aufrufen will, ist dies nicht mehr möglich.

Bereits im September hatte Google offiziell bestätigt, dass es keine YouTube Unterstützung mehr für das Amazon Echo Show geben wird. Einige User berichteten dann, dass es doch wieder eine YouTube App gibt, allerdings eine abgespeckte Version. Jetzt gibt es ein offizielles Statement, wo bestätigt wird, dass die Amazon-Geräte nun geblockt werden sollen.

“We’ve been trying to reach agreement with Amazon to give consumers access to each other’s products and services. But Amazon doesn’t carry Google products like Chromecast and Google Home, doesn’t make Prime Video available for Google Cast users, and last month stopped selling some of Nest’s latest products. Given this lack of reciprocity, we are no longer supporting YouTube on Echo Show and FireTV. We hope we can reach an agreement to resolve these issues soon.”