[Google Pixel 2] Einige User berichten von diversen Neustarts

Der Start vom Google Pixel 2 war trotz der sehr guten Testberichte nicht optimal. Jetzt kommt ein weiteres Problem hinzu. Einige User berichten von Neustarts des Smartphones, wenn das LTE-Netz genutzt wird.

Diverse User des Google Pixel 2 hatten bereits Probleme mit diversen Neustarts. Allerdings konnte bis jetzt noch keiner den Grund für dieses Phänomen ausmachen. Jetzt hat allerdings Nader Babbili im Google Pixel Forum behauptet, es liegt am LTE-Modem. Er schreibt, dass wenn er aus seinem Wifi Netzwerk in das LTE-Netzwerk wechselt es zu diesem Reboot kommt. Wenn er dann unter „Einstellungen -> Netzwerk & Internet -> Mobilfunknetze -> Bevorzugter Netzwerktyp“ auf 3G wechselt, sind diese Probleme nicht vorhanden. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Forum:

I KNOW WHY THIS IS HAPPENING!!! It’s from being in a low signal area and LTE – for example when I’m at home on wifi it rarely happens, once I leave my wifi area (low signal area, LTE comes and goes) reboots happen constantly . . . So I went into Settings -> Network and Internet -> Mobile Network and change Preferred network type to only use 3G = NO MORE REBOOTS! Can someone else please confirm this? Obviously leaving LTE off is not feasible, but hopefully it points Google in the right direction for fixing this . . . . .