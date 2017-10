Google Pixel 2 – versteckter Menü Button im Navigation Bar

In den frühen Zeiten von Android gab es noch einen Menü-Button, den Google aber relativ zeitnah entfernte. Einige Hersteller implementieren aber nach wie vor eine Funktion in der Navigation Bar oder in den Hardwaretasten des Smartphones um das Menü einfach zugänglicher zu machen. Das ist zum Beispiel oft ein Long Press auf den Multitasking-Button. Scheinbar hat Google auch eine versteckte Funktion in seine Pixel 2 Geräte implementiert.

Die Kollegen von Android Police haben natürlich schon ein Pixel 2 und 2 XL Testgerät verfügbar und haben mal versehentlich neben den Multitasking Button gedrückt. Zu Überraschung vieler passierte dort tatsächlich etwas und zwar ging das Menü der App auf inder sich der Finder des Features gerade befand. Scheinbar geht diese Funktion aber nur in der Einstellungen-App. Andere Anwendungen unterstützen den Tap ins Leere scheinbar (noch) nicht. In Google Maps vibriert das Gerät bei einem Druck dorthin aber nicht passiert. Scheinbar handelt es sich also noch um ein Relikt aus der Entwicklungsphase von Oreo oder es ist ein erste Entwicklungsschritt hin zu einem dedizierten Button? Wir werden es in den kommenden Monaten sehen, wenn wir mit dem ersten Preview-Release von Oreo 8.1 konfrontiert werden. Schlecht wäre eine solche Funktion jedenfalls nicht, da die Displays immer größer werden und die Menüleiste nach wie vor oben liegt.

