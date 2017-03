Honor 8: Der Preis-Leistungs-Sieger unter den Smartphones

[Advertorial] Smartphones zählen inzwischen zu den Klassikern unter dem Weihnachtsbaum – und gerade in diesem Jahr ist die Auswahl größer denn je. Gut, dass es das Honor 8 gibt, bei dem man für vergleichsweise wenig Geld viel Smartphone bekommt. Gerade jetzt, wo Black Friday und Cyber Monday vor der Tür stehen, lohnt sich ein vorgezogener Weihnachtseinkauf, denn aktuell gibt es das Honor 8 für 299 Euro!

Als ich vor einiger Zeit zur Marketing-Verantwortlichen eines Unternehmens gesagt habe, dass ihre Produkte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, schaute sie mich ganz schief an. „Wir sind keine Billigheimer!“ antwortete sie mir kurz und knapp. Im ersten Moment war ich etwas verdutzt, bis sie mir dann erklärte, dass sie bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis immer an billige Produkte denke.

Ich sehe das anders. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bedeutet für mich in erster Linie, dass ich für das Geld, das ich auf den Tisch lege, ein gutes Produkt bekomme. Soll heißen, dass auch eine handgefertigte Uhr aus der Schweiz für 3000 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben kann. Mit Attributen wie „billig“ oder „günstig“ hat das nichts zu tun.

Nachdem das geklärt ist, dürfte auch klar sein, was die Überschrift dieses Artikels zu bedeuten hat: Wer auf der Suche nach einem preiswerten Smartphone ist, das dennoch mit allerlei Premium-Features aufwartet, kommt in diesem Jahr am Honor 8 nicht vorbei.

Das Honor 8 ist ein echter Hingucker

Was ich beim Honor 8 schon bei der Vorstellung in Paris zu schätzen gelernt habe, ist die hochwertige Verarbeitung des Smartphones, was in dieser Preisklasse (389 Euro) keineswegs selbstverständlich ist. Auch das Design ist dank Diamantschliff und 15 Schichten Glas außergewöhnlich. Vor allem in Blau und Gold fällt einem das Honor 8 sofort ins Auge. In dieser Hinsicht muss sich das Smartphone der Chinesen weder hinter einem iPhone noch hinter einem Galaxy S7 verstecken.

Man könnte nun meinen, dass einem das Honor 8 aufgrund des Glasgehäuses, des Aluminiumrahmens und der dünnen Bauweise leicht aus der Hand rutscht, aber dem ist nicht so. Im Alltag hatte ich diesbezüglich nie Probleme, was sicherlich auch daran liegt, dass Honor den Fingerabdrucksensor im Gegensatz zur Konkurrenz auf der Rückseite platziert hat, wo man den Finger ohnehin intuitiv ablegt. Apropos Fingerabdrucksensor: Der ist mit einer Entsperrzeit von 0,4 Sekunden so schnell, dass man gar nicht mitbekommt, dass das Honor 8 überhaupt gesperrt war.

Zu guter Letzt ist der Fingerabdrucksensor auch noch ein Smart Key, mit dem man Screenshots erstellen, Apps öffnen oder Sprachaufnahmen starten kann. Ihr seht, es wurde wirklich an alles gedacht.

Duale Kamera, hochauflösendes Display, schneller Prozessor – und Dual-SIM

In puncto Verarbeitung und Design kann das Honor 8 der zum Teil deutlich teureren Konkurrenz also schon einmal das Wasser reichen. Aber wie ist es um die inneren Werte bestellt, die ja bekanntlich mehr zählen, als Äußerlichkeiten? 😉

Honor geht auch hier keine Kompromisse ein. Bei der Kamera kommt eine duale 12-Megapixel-Linse zum Einsatz (1,25um Pixelgröße), die hervorragende Ergebnisse liefert. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, schaut euch doch einfach die Aufnahmen in unserem Test an. On top gibt es noch eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ordentliche Selbstporträts macht. Wer noch mehr aus den Kameras herausholen will, kann in den Profimodus wechseln und ganz wie bei einer DSLR bestimmte Werte (Blende, Belichtungszeit, ISO etc.) selbst einstellen. Tiefenschärfe? Kein Problem!

Der Bildschirm des Honor 8 hat mit 5,2 Zoll (FHD) genau die richtige Größe. Man kann problemlos Videos anschauen oder auch mal einen längeren Text lesen, muss aber dennoch keine Kunststücke vollbringen, wenn man mit dem Daumen den oberen Rand des Displays erreichen will. Der Prozessor (Kirin 950 mit Oktacore CPU) ist perfekt auf die Android-Benutzeroberfläche des Honor 8 abgestimmt und garantiert in Kombination mit dem 4 GB großen Arbeitsspeicher schnelle Ladezeiten und jede Menge Leistung. Zugleich wird der Akku geschont.

Apropos Akku: Der Honor 8 verfügt über eine Fast Charge-Funktion. In nur 30 Minuten lässt sich der Akku auf stattliche 47 Prozent aufladen. Ohnehin muss das Honor 8 dank eines 3000-mAh-Akkus nicht allzu oft an die Steckdose. Bei moderater Nutzung und reduzierter Displayhelligkeit sind bis zu zwei Tage kein Problem.

Zum Abschluss möchte ich noch ein letztes Feature hervorheben, das in der heutigen Zeit immer wichtiger wird: der Dual-SIM-Slot. Ihr könnt das Honor 8 also mit zwei SIM-Karten betreiben – sei es nun, weil ihr regelmäßig im Ausland seid und dort auf einen lokalen Mobilfunkbetreiber zurückgreift, oder weil ihr hierzulande eine extra Karte nur für mobile Daten habt.

Honor 8-Deals am Black Friday und Cyber Monday

Diese Kombination aus hochwertiger Verarbeitung und Premium-Features macht das Honor 8 für mich zum Preis-Leistungs-Sieger 2016 im Smartphone-Bereich – denn immerhin bekommt man das Honor 8 bei Amazon aktuell für 389 Euro. Wer sich etwas mit dem Thema beschäftigt und den richtigen Zeitpunkt abwartet, kommt sogar noch günstiger an das Smartphone.

Es gibt immer wieder Aktionen: Mal bekommt man eine kostenlose Hülle dazu, mal einen Rabatt, mal einen Amazon Fire TV Stick. Honor lässt sich so einiges einfallen, um das Honor 8 für die Kunden noch attraktiver zu machen – und ich bin mir fast schon sicher, dass auch am Black Friday und Cyber Monday wieder Aktionen geplant sind! 😉 Also haltet die Augen offen! Vielleicht könnt ihr eure Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr schon Ende November erledigen und die Feiertage entspannt auf euch zukommen lassen!

Update: Und hier kommt auch schon der Deal 😉

„Das größte Shopping-Event des Jahres steht bevor und das Honor 8 ist dabei. Black Friday bis Cyber Monday spart ihr bis zu 100 Euro bei eurem Einkauf, wenn ihr das Honor 8 zwischen dem 25. und 28. November auf vMall.eu kauft. Zusätzlich zu 50 Euro direktem Shopping-Rabatt, erhaltet Ihr weitere 50 Euro zurück, wenn Ihr an der Aktion „Teilen macht Spaß“ teilnehmt. So kostet euch das Honor 8 im Aktionszeitraum nur 299 Euro. Alle Infos dazu auf www.hihonor.com/de/

