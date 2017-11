Das Honor 9 – Unboxing und erster Eindruck des neuen Hochglanzsmartphones

Weiterentwickeltes Design, Dual-Kamera, 3D-Sound und 3D-Glas, 2x Hybrid-Zoom und Fast Charge: Das Honor 9 ist ab sofort ab 429 Euro in Deutschland erhältlich.

Die Überraschung hielt sich in Grenzen, bei dem was uns Honor heute in Berlin präsentierte, aber wir wurden auch nicht enttäuscht. Als das Honor 8 im August 2016 in Paris präsentiert wurde, überraschte es mit seinen vielschichtigen Farbreflexen auf der Rückseite. Das Design wurde beibehalten und gleichzeitig das Glas der Rückseite nun auch gebogen und nicht nur angeschliffen. Das beliebte Saphirblau ist zurück und die „neue“ Trendfarbe Gletschergrau begleitet es. Die schwarze Variante folgt später und wird wohl das Honor 9 „Premium“ in der höheren Speicherausbaustufe. Eine grüne Variante des Honor 9 wird es auch geben, aber ob und wann die kommt ist unsicher.

Wie ihr seht, ist das Testgerät Gletschergrau und die größte Veränderung zum Vorgänger wird auf den ersten Blick, oder ersten Griff deutlich: Der Fingerabdrucksensor ist auf die Vorderseite gewandert und aus Keramik. Außerdem steht es dem Nutzer frei, die beiden kapazitiven Touchflächen für Zurück und Multitasking umzubelegen, oder ganz auf sie zu verzichten und den Sensor mit Gesten für diese Funktionen auszustatten. Durch die Cashbackaktion (s.u.) bekommt das Honor 9 sogar den selben Startpreis vom Vorgänger.

Die 15 Schichten der Rückseite des Honor 9 verleihen auch ihm einen Megaglanz, doch die Dual-Kamera wurde aufgebohrt. Statt 2 x 12 Megapixel für Farbe und Schwarzweiß sind es jetzt 20 MP beim Monochoromsensor. Beim Scharfstellen wirft Honor alles in den Ring, was es heute so an Technologien gibt: Der Vierfachfokus besteht aus Laser, Tiefe, Kontrast und PDAF (Phasendetektion). Das verspricht gestochen scharfe Bilder bei Tag und Nacht. Die Kamera soll auch bei Videos überzeigen und zeichnet diese auch in 4K auf. Ein elektronischer Bildstabilisator soll gegen das Verwackeln helfen und als Codec kommt der moderne und effizientere H.265 zum Einsatz (auf den Apple zur WWDC ja auch umgeschwenkt hat), um u.a. Speicherplatz zu sparen.

A propos Video: Honor kooperiert mit GoPro und hat deren Quik-Kurzvideobearbeitungstool (App-Link s.u.) in die Galerie integriert. Das war mal die App „Replay“ von Stupeflix.

Am Sound will sich Honor auch verbessern und hat das Honor 9 von Meisterhänden tunen lassen, außerdem kooperiert man beim – leider nicht beigelegten – In-Ear-Headset mit Monster (die ehemals auch die Marke Beats by Dre besaßen) für das Honor 9 um „3D-Sound“ zu ermöglichen. Der virtuelle Surround-Sound schafft drei verschiedene Klangumgebungen. Das Monster-Headset kostet 49 Euro und ist separat erhältlich. Honor hat auch noch ein eigenes Bluetooth-Headset mit sportiver Ausrichtung im Angebot, dass für 69 Euro zu haben sein wird.

Die Frontkamera behält ihre 8 Megapixel und der Bildschirm ist minimal kleiner (5,15 statt 5,2 Zoll) aber arbeitet immer noch mit FullHD-Auflösung. Angetrieben wird auch das Honor 9 vom Kirin 960, dem aktuellen Octa-Core-SoC von HiSilicon. Der USB-Typ-C-Anschluss beherrscht Huaweis Fast Charge (9V/2A), womit der 3.200-mAh-Akku in knapp 30 min auf 40% auflädt.

Mit dem Honor 9 schreiben wir die Honor Geschichte konsequent fort. High-Tech-Smartphones in der oberen Mittelklasse mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis für unsere Community, Fans und Follower. Das Honor 9 kombiniert atemberaubendes Design mit fortschrittlichster Kamera-Technik und Funktionalitäten, die wir speziell für die Bedürfnisse der Jugend von heute entwickelt haben.

– Marco Eberlein, General Manager Honor Deutschland

Das Honor 9 kommt in Glacier Grey und Sapphire Blue mit 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarem Speicher. Die Farbe Midnight Black und 6 GB RAM mit 128 GB Speicherplatz, gibt es zunächst nicht in Deutschland. Das Honor 9 ist ein Dual-SIM/microSD-Smartphone, das heißt man kann es sich aussuchen, ob man es mit zwei Telefonnummern betreiben möchte, oder den Speicher erweitert. Es besitzt überdies einen Infrarot-Sender, wie das Honor 8 Pro. Der Sender spricht also alle haushaltsüblichen Geräte an, die über Fernbedienungen gesteuert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Zum Verkaufsstart (ab heute) gibt es das Honor 9 in Honors eigener vMall für 429,90 Euro INKLUSIVE dem brandneuen Honor Band 3. Bei Amazon und Co kostet das Honor 9 ohne Honor Band 3 429 Euro. Des Weiteren will Honor den Startverkauf noch weiter ordentlich ankurbeln und hat darum eine Cashback-Aktion für alle bis 11.07. erworbenen Honor 9 gestartet. Bei der bekommt man nochmal 30 Euro zurück. Besucht dazu nach dem Kauf die Aktionsseite „Teilen Macht Spaß„.

weiterführender Link: Honor-Produktseite

