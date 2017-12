Der „Honor Black Freitag“ startet in 6 Stunden

Ab heute Abend um 18 Uhr startet auch bei Honor der große Wochenendverkauf, den sie „Honor Black Freitag“ nennen, aber eben heute startet und bis Montag um 0 Uhr andauern wird. Der Super Brave Boy ist auch zurück.

Diese Woche steht wieder das größte Sparwochenende des Jahres an. Auch Honor macht sich bereit und hat am Honor Black Freitag gleich zwei Bestseller mit satten Rabatten im Gepäck. Die weltweit größte Smartphone-Community und führende E-Commerce-Marke für Smartphones in Deutschland bietet bereits ab Donnerstag, 23.11., 18 Uhr bis Montag, 27.11., 00:00 Uhr den Deal des Jahres mit Aktionsangeboten für das Honor 9 und das Honor 6X. Zuschlagen kann man im HiHonor-Store und bei teilnehmenden Partnern. Es wird sich lohnen!