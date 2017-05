HP Sprocket – der Fotodrucker für unterwegs im Test

Hier im Blog haben wir euch bereits eine Menge Smartphones, Tablets und anderen Kram vorgestellt. Der Gegenstand, der davon für die meisten von euch am relevantesten ist, ist das Smartphone. So ziemlich jeder hat eins und es ist andauernd in Gebrauch. Neben dem Texten, Surfen etc. ist vor allem das Fotografieren mit dem kleinen Ding ein wichtiger Punkt. Die Kameras in Smartphones werden immer besser und damit auch die geschossenen Fotos. Doch will man diese nur digital haben, oder druckt man sie später für sich selber in einem Drogeriemarkt um die Ecke aus. HP bietet jetzt mit seinem HP Sprocket eine mobile Lösung an. Der kleine Drucker passt in jede größere Hosentasche und soll die Partyfotos direkt verfügbar machen.

Lieferumfang & Design

In der Verpackung findet man den kleinen Drucker, ein USB-Kabel, eine Setup-Karte mit einem QR Code für den App Download und ein 10er Pack des Fotopapiers, was wir später brauchen werden. Der kleine Kerl ist gerade einmal 7,5 Zentimeter breit, 11,6 Zentimeter tief und 2,3 Zentimeter hoch und mit 172 Gramm auch nicht zu schwer.

Das Design ist relativ schlicht gehalten. Als Gehäusematerial hat sich der Hersteller für einen Kunststoff entschieden, der in schwarzer Klavierlackoptik glänzt. Das HP Logo und ein umlaufender silberner Plastikring setzen hier die einzigen Akzente. Leider ist eben jenes Material ziemlich empfindlich für Fingerabdrücke, Staub und Kratzer.

Was ist denn noch so an dem Gehäuse zu finden? Oben findet man eine Halterung für eine Trageschlaufe, der microUSB Ladeanschluss und zwei Status-LEDs. Der Powerbutton ist an der linken Seite angebracht worden.

Inbetriebnahme & Bedienung

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen muss man sich zuerst die entsprechende App aus dem Play Store oder App Store holen. Hat man dies gemacht führt einen die App durch die Ersteinrichtung. Die besteht im Wesentlichen darin, dass man den Deckel des Druckers entfernt und die 10 Blatt Fotopapier einlegt. Danach kann der HP Sprocket eingeschaltet und per Bluetooth gekoppelt werden.

Die App bietet euch nun die Möglichkeit eure Fotos von Instagram, Facebook, Flickr oder aus der lokalen Smartphone-Galerie zu nehmen. Ihr könnt aber auch direkt ein Foto mit der Kamera machen, welches dann ausgedruckt werden soll. Neben den Hauptfeatures gibt es natürlich auch die entsprechenden Links zum Handbuch oder zum HP Store um das Fotopapier zu bestellen. Natürlich seht ihr auch, ob das Gerät per Bluetooth verbunden ist und wie hoch der Akkustand des Gerätes noch ist.

Habt ihr nun ein Foto ausgewählt bietet euch die HP Sprocket-App nicht nur den Druck sondern auch noch ein paar Funktionen zum Bearbeiten des Bildes an. So könnt ihr bespielsweise Filter, Rahmen, Schrift, Gimmicks einfügen oder einfach nur auf die Standard-Tools wie Kontrast und Co zurückgreifen. Seid ihr soweit, dann braucht ihr nur noch auf den Druck-Button tippen und nach ca. 40 Sekunden habt ihr ein 5 x 7,6 Zentimeter großes Bild vor euch liegen.

Bildqualität

Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, wie das kleine Gerät überhaupt drucken kann. Die kleinen Fotos werden mit der Zink-Druck-Technologie gedruckt und sind somit farbecht.

Die Zink-Drucktechnik, englisch Zink Printing Technology für „Zero Ink“ zu deutsch „null Tinte“, ist ein Verfahren für Fotodrucker, das ohne Tinte auskommt, da sich die Farbpigmente bereits im Zink-Papier befinden. Das „Zink“-Papier besteht aus drei übereinanderliegenden Emulsionsschichten aus Kristallen der Grundfarben der subtraktiven Lichtmischung: Gelb, Magenta und Cyan. Die Aktivierung der Farbpigmente erfolgt dabei durch thermische Impulse unterschiedlicher Temperatur und Einwirkdauer, um die im Ursprungszustand weißen Kristalle in ihrer Wirkfarbe zu färben. via

Die Fotos sind im übrigen alle glänzend, reißfest und können auch als Aufkleber benutzt werden. An und für sich sind die mit 313 x 400 dpi aufgelösten Bilder wirklich nett anzusehen. Leider wirken die Farben aber etwas blass und man sieht feine Streifen – irgendwie Retro. Im Großen und Ganzen kann man hier aber nicht so sehr meckern. Das Ganze kostet natürlich auch seinen Preis. 20 Blatt des Fotopapiers kosten 10 Euro, womit man bei einem Stückpreis von 50 Cent herauskommt. Das geht im Laden sicherlich viel billiger, aber so habt ihr die Bilder sofort und könnt sie direkt euren Freunden mitgeben, die ihr vielleicht nur an dem einen Abend seht.

Fazit zum HP Sprocket Fotodrucker

Der HP Sprocket Fotodrucker ist der kleine Begleiter, der eure Partyfotos oder Bilder eines schönen Abends direkt Vorort aufs Papier bringen kann. Die Bilder sind dabei qualitativ in Ordnung und versprühen durch ihre leichten Macken einen gewissen Charme. Man erinnert sich etwas an die Polaroid Sofortbildkamera, die auch nicht die tollste Qualität geschafft hat. Die App ist intuitiv bedienbar und rundet das gute Gesamtbild ab. Wer öfter mal ein Bild an Ort und Stelle brauch, kann den kleinen Kerl für 120 Euro kaufen.

Sprocket bei notebooksbilliger.de

Fotopapier bei notebooksbilliger.de

Vielen Dank an notebooksbilliger.de für die Bereitstellung des Testgerätes