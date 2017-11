Huawei Mate 10 Pro – Vorbesteller-Aktion mit kostenlosem Moleskine Smart Writing Set

Das Huawei Mate 10 wird gleich in München vorgestellt und bereits gestern wurden Details zu einer Vorbestelleraktion bekannt. Wenn ihr euch für das Top-Modell – dem Mate 10 Pro – entscheidet, gibt es ein Smart Writing Set von Moleskine oben drauf.

Bereits am 12. Oktober postete der bekannte Leaker Evan Blass auf seinem Twitter Account das Bild, welches ich euch oben in den Artikel eingebunden habe.

Gestern folgte dann die Auflösung dazu. Es handelt sich bei der Abbildung um eine Vorbesteller-Aktion. Wenn ihr euch für das Mate 10 Pro entscheidet, bekommen die Vorbesteller ein Moleskine Smart Writing Set im Wert von 299 Euro oben drauf. Das geschriebene Wort wird über den Stift digitalisiert und kann nachher im Smartphone weiter benutzt werden. Kennt der ein oder andere vielleicht von den Lightscribe Smartpens. Hierbei gilt es zu beachten, dass man dieses Set auch „schon“ für 200 Euro bei Amazon kaufen kann. Falls jemand die Rechnung aufmacht, das Smartphone zu kaufen und dann 300 Euro im Wiederverkauf für das Schreibset zu bekommen, wird diese also nicht ganz aufgehen. Das Angebot ist außerdem auf 5.000 Stück limitiert. Es wird also sowieso nicht jeder das Glück haben.

Mystery solved (it's a pre-order promotion). Good call to all who identified this as Moleskine. pic.twitter.com/qRdkKc4gUU

— Evan Blass (@evleaks) October 15, 2017