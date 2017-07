Gut oder gut genug? Das HUAWEI P10 lite im Test [+ Gewinnspiel]

Kurz nachdem in Barcelona das HUAWEI P10 und das HUAWEI P10 Plus vorgestellt wurden, leakte auch das günstigere Familienmitglied, das HUAWEI P10 lite über einen niederländischen Händler. Einige Tage später wurde es schließlich offiziell, Ende März kam es in den Handel und hier präsentieren wir euch nun den Langzeittest am Gerät.

Das HUAWEI P10 lite ist vorn und hinten durch Glas abgedeckt und von einem Metallrahmen eingefasst. Die Glaskanten sind alle abgeschliffen („2.5D“) und geben dem Smartphone einen edlen Anstrich. Beim weißen Testgerät entsteht dadurch ein perlmuttartiger Effekt. Die blaue Variante hingegen erzeugt – durch eine 0,1 mm dicke Effektschicht unter dem Glas – wunderschöne Lichtreflexe, die dem Honor 8 oder Honor 9 nicht ganz unähnlich sind. Im Hands-On war das blaue HUAWEI P10 lite mein Favorit. Hier ein schnelles Unboxing:

Das Glas (kein Gorilla Glass) soll Härtegrad 7 besitzen und effektiv Kratzer vermeiden, leider hat das Testgerät über den Testzeitraum dennoch einen kleinen Kratzer abbekommen. Ich empfehle eine Hülle. Geht man um das Gerät, sind alle wichtigen Teile vorhanden. Auf der Rückseite prangt mittig der eckige Fingerabdrucksensor, die hervorragende Hauptkamera und der Blitz. Doch all die technischen Eigenheiten könnt ihr auch im Ersteindruck nachlesen. Ihr wollt ja wissen, wie es sich nun im Alltag bewährt.

Kurzum: Das HUAWEI P10 lite ist ein großartiges Smartphone für knapp 300 Euro. Hierbei gibt es nur zwei Dinge, tatsächlich von Bedeutung sind: Akku und Kamera und beide sind Klasse zu dem Preis. Der Autofokus (kontinuierlich und Phasendetektion) ist ziemlich schnell und bei wenig Licht kommen die großen Sensorpixel (1,25 µm) zum tragen, die trotz einer vergleichsweise kleinen Blende (f/2,2) versuchen, mehr aus den auftreffenden Informationen herauszuholen. Das wird bei Nacht- oder Innenaufnahmen aber mit deutlichem Rauschen und ohne Blitz mit Gelbstichigkeit quittiert.

Obwohl dem Gerät die Dual-Kamera und das Leica-Branding der großen P10s fehlt, macht es für meinen Geschmack exzellente Fotos, auch wenn man bei extrem schwierigen Situationen natürlich Abstriche machen muss. Zusätzlich zu den Fotos von der Vorstellung, gibt es hier noch mal eine kleine Galerie von Aufnahmen, die in den letzten Wochen dazugekommen sind.

Der rein in Software verwirklichte Bokeh-Effekt der Selfie-Kamera (8 Megapixel mit Gesichtserkennung) wird von HUAWEI als „natürlich“ bezeichnet, doch die Ergebnisse schwanken und sind eher als Fake, denn als echte Tiefenunschärfe, zu erkennen. Bei der Hauptkamera gibt es lediglich den „Gesamtfokus“ als Option, bei dem hintereinander mehrere Bilder der selben Szene mit unterschiedlichem Fokus geschossen werden. Das simuliert den Effekt, den man in Smartphones mit zwei Linsen („Große Blende“) hat und der dort ein deutlich besseres Bokeh erzeugt. Hat man beim HUAWEI P10 lite sich bewegende Objekte im Sucher, sieht man das natürlich in den Einzelaufnahmen.

Die maximale Auflösung von Fotos der Hauptkamera liegt bei 3.968 x 2.976. Dabei werden die vollen 12 Megapixel in Anspruch genommen und das Ergebnis ist ein Foto im Format 4:3. Möchte man ein Foto im Format 16:9 aufnehmen, kommen noch 9 Megapixel zum Einsatz und das resultierende Foto hat eine Auflösung von 3.986 x 2.240. Bei Videoaufnahmen endet die Kapazität des HUAWEI P10 lite bei 1080p (16:9 FullHD). Zeitrafferaufnahmen sind nur in 720p (16:9 HD) möglich und Zeitlupenaufnahmen (120 fps) sogar nur in 480p (4:3 VGA).

Der Akku hat 3.000 mAh und unterstützt HUAWEIs Quick Charge. Leider kommt beim lite noch ein Mikro-USB-Anschluss zum Einsatz und kein USB Typ-C. Nach 30 Minuten hat der Akku, wenn er komplett leer war, wieder 43%. Nach 97 Minuten ist er dann wieder komplett voll. An normalen Tagen kommt man schon mal 18 bis 19 Stunden weit. Je nach Nutzung ändert sich das natürlich. Bei einem Keynote-Tag, an dem man ständig viel Videos und Fotos macht und hoch lädt, braucht das HUAWEI P10 lite dann auch zwischendrin mal eine Ladung.

Das System-on-a-Chip (oder SoC) kommt von HiSilicon, HUAWEIs eigener Halbleitertochter. Es handelt sich um den Kirin 658, der höchstgetakteten Variante der 650er-Modellreihe mit 4+4 Kernen, wobei die vier Leistungskerne bis zu 2,36 GHz liefern und die vier Kerne für Standardtasks 1,7 GHz. Bis auf diese höhere Maximalfrequenz, unterscheidet sich der Prozessor nicht von denen im HUAWEI P8 lite (2017) oder HUAWEI P9 lite (Kirin 655 mit 2,12 GHz bzw. Kirin 650 mit 2,0 GHz). Das HUAWEI P10 lite ist das einzige Smartphone mit diesem SoC. Doch was bedeutet das im Alltag?

Das HUAWEI P10 lite kommt eigentlich mit Allem klar, was ihr ihm aufbürdet. Ich würde es nicht als Gaming-Smartphone bezeichnen, aber Pokemon Go oder Monument Valley sind schon drin. In Sachen 3D-Performance ist das HUAWEI P10 lite beim Honor 6X oder Moto G4 Plus (lt. 3D Mark), also nicht Spitzenklasse. Apps, die keine Spiele sind, laufen sowieso nie in Probleme, dafür reichen auch die verbauten 4 GB RAM.

Das HUAWEI P10 lite fühlt sich wirklich edel an, weil es edel verarbeitet ist. Es wiegt gerade einmal 146 Gramm und die Kamera steht nicht hervor. Der Akku hält trotz der Dünne des Geräts (7,2 mm) über den Tag UND es musste trotzdem nicht auf den Kopfhöreranschluss verzichtet werden. Der einzige wirkliche Negativpunkt, der mir aufgefallen ist, ist das manchmal sehr langsam reagierende GPS. Die Betonung liegt auf manchmal. Mir ist nicht ganz klar, was wann das Problem ist und in den meisten Fällen (schnell via Swarm/Facebook Places/Yelp irgendwo einchecken) klappt es auch problemlos.

Zum ersten Mal hat HUAWEI „Knuckle Sense“ in ein lite-Gerät eingebaut. Damit lassen sich durch Klopfgesten mit dem Knöchel bestimmte Funktionen auslösen. An prominentester und nützlichster Stelle ist hier wohl die Aufnahme von Screenshots zu nennen. Doppeltes Klopfen erstellt einen normalen Screenshot, mit einem Knöchel eine geschlossene Linie ziehen schneidet einen Bereich aus, zweimaliges Klopfen mit zwei Knöcheln startet eine Bildschirmaufnahme und zeichnet man ein „S“ mit dem Knöchel, wird ein Scrollscreenshot erstellt. Vor allem Letzteres benutze ich doch sehr häufig. Eigentlich heißt diese Technologie Fingersense und kommt von Qeexo – HUAWEI hat diese eingekauft.

Der Fingerabdrucksensor hat HUAWEI-typisch nicht nur die Aufgabe, das Gerät zu entsperren, es ist wie ein Minitrackpad für Benachrichtigungen und als Kameraauslöser verwendbar. Er sitzt an der für mich perfekten Stelle auf der Rückseite und ist mit 0,3 Sekunden Reaktionszeit auch hinreichend fix. Dass man selbst im lite-Modell nur einen Hybrid-Kartenträger bekommt – sich also zwischen zwei SIMs oder einer SIM + einer microSD entscheiden muss – ist indes etwas schade.

Das HUAWEI P10 lite gibt es derzeit schon ab ca. 270 Euro (349 Euro EVP) in den Farben Weiß, Schwarz, Blau und Gold. Media Markt nimmt z.B. 299 Euro. Ich finde das HUAWEI P10 lite gut und nicht nur gut genug.

Zubehör

In Deutschland sind nach meiner Recherche derzeit original View Flip Covers für das HUAWEI P10 lite in den drei Farben Blau, Hellgrau und Weiß (s. u.) für je 19,99 Euro (Media Markt) erhältlich. Die Deckel sind zur Hälfte durchscheinend und so kann das HUAWEI P10 lite im geschlossenen Zustand seinen Status und die Uhrzeit anzeigen (deshalb „View“).

Des Weiteren existiert eine einfache, transparente Klarsichthülle für ca. 10 Euro. In China gibt es für das HUAWEI nova lite (selbes Gerät) auch noch zwei getönte Klarsichthüllen in den Farbtönen Gold (passend zum weißen und goldenen Gerät) und Blau (passend zum blauen Gerät).

