Huawei P9 & P9 Plus offiziell vorgestellt

Am gestrigen Abend hielt Huawei ein Event in London ab und stellte seine neuen Smartphones Huawei P9 und Huawei P9 Plus offiziell vor.

Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass Huawei mit seinem P9 andere Wege gehen möchte als bisher. So teaserte man das Event mit dem Hashtag #OO welcher bereits auf das Dual Kamera System hinwies. Bei der Präsentation wurde man letztendlich nicht enttäuscht. Mit dem neuen P9 wird man dieselbe Strategie einschlagen, wie bereits Apple und Samsung, die ihre Flaggschiffe jeweils in zwei Versionen präsentieren – eine große und kleinere Variante. So macht es nun auch Huawei, die mit dem P9 Plus ein etwas größeres Gerät auf den Markt werfen, aber das ist nicht der einzige Unterschied. Was das neue P9 besonders macht? Wahrscheinlich das Dual Kamera System, welches in Zusammenarbeit mit dem deutschen Traditionsunternehmen und Luxus-Kamerahersteller Leica entwickelt wurde. So kann man nun beispielsweise den Fokus der Fotos neu setzen, wie es auch schon mit der Lytro-Kamera möglich ist. Weiterhin soll das Kamerasystem ca. 90% mehr Licht als beim Galaxy S7 (war schon top) und 270% mehr als beim iPhone 6s einfangen. Wie die Fotos dann wirklich aussehen, werden wir im ersten Test sehen.

Aber schauen wir uns die genauen Specs doch einmal an:

Huawei P9:

5,2 Zoll großes Full HD Display mit 1920 x 1080 Pixel Auflösung

Hisilicon Kirin 955 Acht-Kern-CPU (4 x 2,5 GHz & 4 x 1,8 GHz)

3GB RAM

32 GB interner Speicher

Nano-SIM -> KEIN DUAL SIM 🙁

microSD Speichererweiterung bis 128 GB

12 Megapixel Leica Dual Kamera mit f/2.2 Blende und Dual LED Blitz

8 Megapixel Frontkamera mit f/2.2 Blende

3.000 mAh Akku

4G LTE, Bluetooth 4.2, NFC, USB-C, WLAN ac 2,4+5GHz

144 Gramm schwer

Maße: 145 x 70,9 x 6,95 Millimeter

Android 6 Marshmallow mit EMUI 4.1

Das Huawei P9 Plus unterscheidet sich nun nur in folgenden Punkten:

5,5 Zoll großes Full HD SAMOLED Panel mit 1920 x 1080 Pixel Auflösung

4 GB RAM

64 GB interner Speicher

Infrarot Blaster

3D Touch ähnliche Lösung: „Press Touch“

stärkerer 3.400 mAh Akku

Stereo-Lautsprecher

162 Gramm schwer

Maße: 152,3 x 75,3 x 6,98 Millimeter

In Kürze – genauer gesagt ab Mitte April – werden wir das Huawei P9 für 569 € auf dem deutschen Markt begrüßen dürfen. Vodafone wird hierzulande die Exklusivrechte an der goldenen Version haben. Ab Mitte Mai wird dann auch das Huawei P9 Plus für 699 € bei uns verfügbar sein.

Nicht schlecht, was Huawei hier wieder abgeliefert habt. Nun noch ein paar Videos, die euch das Gerät noch etwas näher bringen! via

Was sagt ihr dazu?