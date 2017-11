[IFA 2017] Garmin bringt drei neue Tracker der vívo-Reihe

Zur IFA 2017 waren natürlich auch sämtliche Tracking-Spzialisten mit ihren Wearables in allen Größen, Farben und Formen vertreten. Garmin hat sich nach dem Wandel vom Navigationsgerätehersteller zum Fitness- und Gesundheitschecker gut aufgestellt und betreibt Produktpflege. Vívosport, Vívomove HR und Vívoactive 3 sind neu im Portfolio.

vívosport

Unter dem Hashtag #BeatYesterday gab es für jede Zielgruppe die passende Lösung. Das neue, günstige Armband vívosport machte den Anfang. Es bietet integriertes GPS, Herzfrequenzmessung am Handgelenk und ein Farbtouchdisplay im schlanken Design. Gemessen werden Fitness- und Stresslevel und Funktionen für Laufen, Radfahren, Indooraktiviäten, sowie Kraft- und Wiederholungstraining sind vorinstalliert.

Die vívosport wird in Schwarz mit verschiedenen Innenbandfarben (Grau, Rot und Grün) in den Größe S/M und in Grau auch in der Größe L angeboten. Sie ist jetzt im September erhältlich und kostet 199,99 Euro (EVP). Finger weg von den überteuerten Angeboten die noch auf Amazon zu sehen sind!

vívomove HR

An zweiter Stelle wurde uns die vívomove HR vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine hybride Smartwatch, bei der im Grunde die Funktionalität der víviosport in eine klassische analoge Uhr integriert wird. Auf den ersten Blick sieht man nämlich nur ein Ziffernblatt und Zeiger. Darüber liegt aber ein Touchscreen, bei dessen Berührung die Zeiger aus dem Weg gleiten und die digitale OLED-Anzeige lesbar wird.

Die vívomove HR ist in den vier Farben Braun, Schwarz, Gold und Roségold zu haben. Die Modelle mit Sportarmband (rosé und schwarz) werden als vívomove HR Sport wohl 199,99 Euro kosten, die anderen Beiden mit Lederband sind als vívomove HR Premium für 299,99 Euro zu haben. Sie hat kein eingebautes GPS.

Ich finde diese Lösung super elegant und unaufdringlich. Definitv ein weiteres meiner Highlights auf der diesjährigen IFA. Dieser Fitnesstracker im Analoguhr-Design mit Touchdisplay unter dem Ziffernblatt bietet Herzfrequenzmessung rund um die Uhr, zeigt Smarte Benachrichtigungen, kann Musik steuern, Termine anzeigen und so weiter.

Die vívomove HR misst ebenfalls kontinuierlich das Stresslevel und eine eingebaute Atemübung zur Entspannung, hilft wieder runterzukommen. Schritte, Stockwerke und Schlaf werden natürlich auch gemessen und dabei soll der Akku bis zu 14 Tage bzw. 5 Tage im Smartmodus halten.

vívoactive 3

Zu guter Letzt geht die vívoactive 3 an den Start. Das ist Garmins dritte GPS-Smartwatch mit den allermeisten Features im Lineup. Neben all den Trackingfeatures der anderen vívo-Tracker, lässt sie sich über den Touchscreen oder eine Touchfläche am Gehäuserand, die Garmin Side Swipe nennt, bedienen. Es ist kein Android Wear sondern eine eigene Software für die es sog. Connect-IQ-Apps/-Designs und -Widgets von Dritten in einem eigenen Store gibt. Über 15 Sportapps/-routinen sind bereits vorinstalliert und eigene Workouts können heruntergeladen oder selbst erstellt werden.

Die vívoacive 3 wird auch die erste Smartwatch mit Garmin Pay. Noch gibt es keine Informationen zu teilnehmenden Banken, doch die Uhr soll sowohl Kreditkarten als auch EC-Karten virtuell bereithalten können. NFC-Technik dient dann zum kontaktlosen Bezahlen. Die Akkulaufzeit erreicht bis zu 8 Tage, oder bis zu 13 Stunden mit aktivem GPS.

Es gibt zwei Modelle der Garmin vívoactove 3 GPS-Smartwatch. Eines kostet 329,99 Euro (UVP) und gibt es in den Farbkombinationen Schwarz/Silber & Weiß/Silver. Das andere Modell kostet 359,99 Euro (UVP), kommt ausschließlich in der Farbkombination Schwarz/Schwarz und besitzt eine pulverbeschichtete Lünette. Obwohl sie bei manchen Shops, wie Media Markt, schon gelistet sind, sind sie maximal vorbestellbar. Sie sollen auch noch im September auf den Markt kommen.

Alle Tracker lassen sich natürlich mit der Garmin Connect Mobile App verbinden und konfigurieren. In ihr lassen sich auch alle angefallenen Tracking-Daten visualisieren.

weiterführender Link: Garmin vívo-Fitness

