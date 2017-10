[IFA 2017] Samsung Gears Up – neue Wearables für den Herbst

Samsung hatte in der Mobilsparte schon vor der IFA ordentlich rausgelassen, so dass für die IFA „nur noch“ die Gadgets für Fitnessfreunde übrig blieben. Samsung Gear IconX, Gear Sport und Gear Fit 2 Pro erweitern das Gear-Sortiment.

Mit „Gear“ bezeichnet Samsung nicht erst seit heute seine Wearables – angefangen mit der ersten „Samsung Galaxy Gear„-Smartwatch in 2013. Zur IFA 2017 hat man nun drei Produkte mitgebracht, die insbesondere auf Fitnesstracking und das Tragen beim Sport ausgelegt sind. Dabei haben wir zwei Nachfolger, mit Samsungs komplett kabellosen Bluetooth-Kopfhörern Samsung Gear IconX und dem Armband Samsung Gear Fit2 Pro am Start. Die Samsung Gear Sport ist indes eine schlankere Version der Gear-S3-Smartwatches, mit leicht wechselbarem Standard-20-mm-Armband.

Die Samsung Gear IconX waren in ihrer ersten Ausgabe vom letzten Sommer ja leider kein allzu großer Wurf. Der Klang war okay und die Verbindung auch, aber die Laufzeit miserabel. Die neuen Gear IconX (2018) bringen nicht nur neue Farben (Schwarz, Grau, Pink), sondern auch einen größeren Akku. Mit 82 mAh statt 47 mAh pro Stöpsel sollen sie bei einer Bluetooth-Verbindung nun bis zu 5 Stunden durchhalten. Die Ladedose bekam zwar auch minimal mehr Kapaziät (340 mAh statt 315 mAh), aber es reicht leider dennoch nur für eine weitere volle Ladung.

Sie verbinden bei Benutzung mit Galaxy S8 und Note 8 jetzt auch zu Bixby. Weiterhin kann man sie auch ohne Smartphone nutzen um Musik zu hören (4 GB Speicher für Songs), oder einen Lauf tracken zu lassen. Der eingebaute Laufcoach kann durch einfaches Tappen auf den Stöpsel aktiviert werden und dann Statusupdates zum Lauf liefern.

Die Gear IconX (2018) sind voraussichtlich ab Ende Oktober zum Preis von 229 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich.

Gear Sport ist im Grunde eine Gear S3 in einem schlankerem Paket mit Wasserresistenz bis zu 50 Metern. Das runde Super-AMOLED-Display ist immer an und hat eine Auflösung von 360 x 360 bei 1,2 Zoll Durchmesser. Tizen OS 3.0 kommt als Software zum Einsatz und drei Partnerapps sind vorinstalliert, die den Fitness-Anspruch verdeutlichen sollen. Speedo, Spotify offline und Under Armours App-Suite mit zeitlich begrenzter Premium-Mitgliedschaft sollen Sportbegeisterte locken.

Für den schlankeren Body verzichtet man auf eine Version mit 4G LTE und schafft eine für mich durchaus stylischere Uhr, die wieder eher an die Gear S2 erinnert. Der Herzratenmonitor misst ununterbrochen und in Kombination mit Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Barometer werden Aktivitätenautomatsich erkannt. Sie verbindet sich mit Bluetooth 4.2 oder WLAN 802.11 b/g/n und hat GPS eingebaut. Damit man hinterher auch weiß, wo man lang gelaufen ist

Samsung Gear Sport wird voraussichtlich ab Ende Oktober in Schwarz und Blau zum Preis von 349 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich sein.

Die Samsung Gear Fit2 Pro ist eine Weiterentwicklung der Gear Fit2 vom letzten Jahr und sieht dieser dementsprechend ähnlich. Was die Fitness-Features betrifft, so entsprechen sei voll denen der Gear Sport nur eben in einem anderen Format. Die Samsung Gear Fit2 Pro hat die selbe Wasserresistenz bis zu 50m Tiefe und die Speedo-App für akkurates Schwimm-Tracking. Der Pulsmesser ist genauso akkurat und misst in Echtzeit und ununterbrochen. Under Armours Fitnessapps sind auch auf dem Band zu haben (UA Record, MyFitnessPal, MapMyRun, Endomondo 2) und decken alles von Ernährungs-, Schlaf- und Fitnesstracking ab. Spotifys Offlinemodus ist ebenfalls am Start.

Bluetooth 4.2, WLAN 802.11 b/g/n und eingebautes GPS dürfen auch hier nicht fehlen. Tizen befeuert auch die Samsung Gear Fit2 Pro mit ihrem gebogenen Super-AMOLED-Bildschirm und 4 GB Speicherplatz. Im Grunde sind Gear Fit2 Pro und Gear Sport in Bezug auf Fitness- und Gesundheitstracking vom Leistungsumfang komplett identisch und unterscheiden sich nur im Formfaktor, Akku und Preis voneinander. Die Gear Sport fällt eben auch neben dem Sport nicht als Tracker auf.

Samsung Gear Fit2 Pro wird ab 15.09.2017 in den Größen S und L und in den Farben Schwarz und Rot zum Preis von 229 Euro (UVP) in Deutschland erhältlich sein.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …