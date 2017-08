iOS 11 Beta 5 – über 20 neue Features im Video

Vorgestern Abend veröffentlichte Apple die fünfte Betaversion des neuen großen iOS 11 Updates. Schon in den letzten Betas waren immer mal wieder neue Features dabei. Gerade in dieser relativ frühen Phase gibt es von Beta zu Beta doch größere Änderungen. So auch in diesem Fall. Die Kollegen von 9to5mac haben sich wieder einmal die Mühe gemacht über 20 der wichtigsten neuen Features in Beta 5 in einem Video für euch zusammenzufassen.

Ich hatte euch in einem früheren Artikel zu iOS 11 bereits ein Video mit mehr als 100 neuen Funktionen in dem neuen Release eingebettet. Jeff Benjamin von 9to5mac hat sich nun auch Beta 5 angesehen und auch hier noch einmal mehr als 20 Features herausgepickt, die ich euch unterhalb des folgenden Videos noch einmal abgelegt habe. Solltet ihr bisher noch nichts zu iOS 11 gesehen haben, dann ist der knapp dreiminütige Film ein guter Einstieg.

## Covered in video:

-Minor changes to Settings and Camera app icon to increase contrast

-Horizontal lines removed from Camera icon

-Smaller icons in Weather app

-3D Touching a Control Center icon that lacks an action simulates a tap

-New play/pause button in Control Center music controls

-New source icon in Control Center navigates straight to AirPlay options

-Now Playing Lock screen widget shows output, album, and artist

-Screen Recording status bar is red instead of blue

-Accessing Cover Sheet no longer scrolls up content you were browsing

-Spotlight Search stays on screen when scrolling through widgets

-New iPad Multitasking splash screen

-New slide animation when accessing multitasking on iPad

-iMessages in iCloud removed temporarily

-Smart Invert no longer inverts Dock on home screen

-New Portrait mode splash page in Camera app (out of beta)

-Camera level for downward facing shots (when grid enabled)

-New FaceTime Ringing Sound when making a call

-Updated SOS settings page

-Apps using location no longer appear in blue banner of shame in status bar

-Trusting computer now requires authentication