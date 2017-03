iPhone 8 mit Lightning Anschluss und USB-C Fast Charging

Vor ein paar Tagen ging das Gerücht durch das Netz, dass Apple bei seinem iPhone 8 nicht mehr wie bisher auf den Lightning, sondern auf den USB-C Anschluss setzen wird. Der KGI Analyst Ming Chi Kuo widerlegt dieses Gerücht nun – nicht ganz.

Es ist relativ unwahrscheinlich, dass Apple den eigens entwickelten Lightning Anschluss bereits in diesem Jahr zu Grabe trägt. Man würde sich dadurch wieder Geschäft durch Zubehörteile entgehen lassen, was nicht wirklich Apples Absicht sein dürfte. Die in diesem Jahr vermuteten drei neuen iPhone Modelle (iPhone 8, 7s und 7s Plus) sollen jedoch laut Kuo mit dem Lightning Anschluss ausgeliefert werden. Es wird aber eine neue interne Komponente geben, die USB-C Fast Charging ermöglichen soll. Die Chips für das Power Management sollen von Cypress und Texas Instrument kommen.

New 2H17 models may all support fast charging. We believe all three new iPhones launching in 2H17 will support fast charging by the adoption of Type-C Power Delivery technology (while still retaining the Lightning port). A key technical challenge lies with ensuring product safety and stable data transmission during a fast charge. In order to achieve that goal, we think Apple will adopt TI’s power management and Cypress’s Power Delivery chip solutions for the new iPhone models. We note the OLED version may have a faster charging speed thanks to a 2-cell L shaped battery pack design.