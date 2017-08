Jabra: Solemate Mini & Clipper im Test [Gewinnspiel]

Ihr dachtet wohl, dass es, nach den Headsets von Jabra, das schon war? Weit gefehlt! Diese Woche hat es der niegelnagelneue kleine Bruder das Jabra Solemate, der Solemate Mini, in das stereopoly-„Testlabor“ geschafft. Wir haben ihn gründlich durchgetestet und er wartet am Ende des Beitrags als Gewinn auf euch! Damit er nicht so einsam ist, konnten wir Jabra noch ein weiteres Gadget und einen Trostpreis abringen.

Jabra erweitert seine Reihe an Bluetooth-Lautsprechern, wie es die Konkurrenz auch macht.

Neben dem schon lange und in 2. Generation erhältlichen Solemate mit drei Lautsprechern, kommt nun der Solemate Mini mit zwei Lautsprechern und in Bälde, soll noch der Brummer Solemate Max mit fünf Lautsprechern dazukommen.

In alle Modelle ist inzwischen NFC gewandert, für einfaches Pairing. Mein älteres Solemate kann das noch nicht.

Ganz frisch ist das Einsteigermodell, bei dem man unter 100 Euro ansetzen konnte. Hier nun das obligatorische Produktvideo:

Beim Einschalten des Solemate Mini, kann es sein, dass man vom Stuhl geblasen wird, denn leider meinte es Jabra mit der Grundlautstärke etwas zu gut. Schon beim Solemate hätte ich mir gewünscht – gerade am unteren Ende – die Lautstärke besser regeln zu können, aber hier ist es noch eine Spur extremer, da der Subwoofer/Mitteltöner natürlich fehlt. Der Solemate Mini wiegt dafür aber auch nur 330 g statt 610 g.

Ich habe das Spektrum der Anschaltmelodie – sowohl vom alten Solemate, als auch vom neuen Solemate Mini – aufgezeichnet (mit Audio Analyzer für Windows Phone). Dieses ist beim Mini wesentlich komplexer und länger als beim Solemate und erreicht auch durchaus unangenehme Frequenzen. Links die Melodie des Solemate Mini, rechts der bassige Anschaltton des Solemate:

Was den Schalldruckpegel betrifft, so ist der Peak beim Mini 8 dB höher als beim Solemate und auch sehr viel länger so hoch (beachtet den schnellen Abfall beim rechten Screenshot). Um es bildlich auszurücken: beim Solemate steht man 10 m von einer Hauptverkehrsstraße entfernt, beim Solemate Mini etwas mehr als 1 m von einem Presslufthammer. Der Eindruck, dass man vom Solemate Mini angeschrien wird, verstärkt sich noch, wenn man die Sprachbefehle/-bestätigungen zu hören bekommt. Diese lassen sich zum Glück deaktivieren („Lautstärke Leiser“-Knopf gedrückt halten beim Anschalten). Der Fairness halber: das ist alles weit weg von echten Labortests, aber dass dieser aufdringliche Grundton irgendwem bei Jabra tatsächlich gefallen hat, ist mir unbegreiflich.

Nun lassen sich die Geräte von Jabra aber mittels Firmware-Updates nachbessern, sodass ich hoffe, dass mein Featurerequest für eine geringere Grundlautstärke vielleicht umgesetzt werden wird/kann. Für alle normalen Solemates wurde erst kürzlich tatsächlich ein Update freigegeben, dass ihr hier: Jabra SOLEMATE Firmware v1.34.0 herunterladen könnt und das genau diese Problematik anspricht.

Various fixes that makes your Solemate better and an IOS fix adding more steps in the lower volume settings.

Die Kontrollen sind sehr schlicht gehalten und im Gegensatz zum Solemate, bei dem man zum BT-Pairing den An-/Aus-Schalter noch in eine dritte Position bringen konnte, drückt man beim Mini die mittlere Taste zur Rufannahme für vier Sekunden. Wer komplett auf Funk verzichten will, dem wird wie gehabt mit einem 3,5mm Anschluss und dem in die Sohle eingelassenen Kabel geholfen.

Spezifikationen:

Gewicht: 330 g

Maße: 60,5 x 53 x 126 mm

eingebautes Mikro (Freisprechen): ungerichtet

Lautsprecher: 2x 40 mm, 4 Ohm, 3 Watt mit Neodym-Eisen-Bor-Magneten

Reichweite: max. 10 m

Kopplung: Bluetooth 3.0 (bis zu acht Geräte, eines aktiv) oder 3,5 mm Klinke

BT-Profile: A2DP, Freisprechen, Headset

Akku: max. 8h Betrieb

Fazit

Jabra steht jetzt vor dem Problem, dass ihr Solemate Mini in Schwarz real nur 3 € weniger kostet, als der größere Bruder Solemate in Schwarz mit Subwoofer (beide um die 100 €!) und besserem Klang und Unterstützung in der Sound App (siehe unten). Es gibt dann wiederum beim Solemate auch keinen nachvollziehbaren Grund, warum man für eine Farbe(!) aber die gleiche Technik 32-82 € mehr bereit sein sollte auszugeben. Mir wäre Farbe, egal wie poppig, bei dem Preisunterschied jedenfalls extrem egal. So kann man derzeit den Solemate Mini leider nicht wirklich empfehlen. Der Gewichtsunterschied muss einem potentiellen Käufer schon ein sehr wichtiges Argument sein, dass zum Solemate Mini gegriffen wird. Technisch und finanziell gibt es Keinen. Versteht mich nicht falsch, der Solemate ist bestimmt 182 € wert und der Solemate Mini 100 €, wenn aber eine Farbvariante wesentlich günstiger angeboten wird und damit das gerade erst aufgemachte Preissegment kannibalisiert, muss Jabra an der Preisgesatltung evtl. nachbessern.

Derzeit ist auch nur die schwarze Variante des Solemate Mini erhältlich, die Farbigen (rot/gelb/blau) sollten jedoch bald nachkommen. Der Kleinlautsprecher von Jabra kostet um die 99 €.

weiterführender Link: Solemate Mini bei Jabra

Abschweifen: Jabra Sound App

Für die Dolby-zertifizierten Geräte der Dänen, gibt es noch eine spezielle App von Jabra, die softwareseitig ein spezielles DSP & einen Equalizer mitbringt. Seit 30. September 2013 profitiert davon auch die 2. Generation der Solemates, die nun auch Dolby Digital Plus können (und NFC). Geräten, die die Klangoptimierung verwenden können kommen mit einem Freischaltcode für die App. Des Weiteren hat Jabra eine Webview von YouTube in die App mit eingebaut, wodurch (hauptsächlich) eure Lieblings-Musikvideos auch von der Optimierung durch die Signalverarbeitung profitieren sollen. Die Jabra Sound App kam zusammen mit den REVO- und VOX-Kopfhörern auf den Markt, hat aber leider auch in der neuen Version immer noch eine miese deutsche Übersetzung (siehe Screenshot).

App Name

Jabra by GN Netcom

Free



