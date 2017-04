Lenovo – Yoga Book mit Chrome OS erscheint nicht

Das Lenovo Yoga Book gehört zu den interessanteren 2in1 Laptops da draußen. Vor allem in das Design hat der Hersteller hier ordentlich Innovation reingesteckt. Ein Modell mit Chrome OS wird es aber nicht mehr geben.

Zum Launch des Gerätes hat man zwei verschiedene Versionen vorgesehen: eine mit Windows 10 und eine Android Variante. Im Dezember kündigte der Chef von Lenovo jedoch an, dass es im Jahr 2017 noch eine Version des Yoga Books mit Chrome OS geben soll. Die Kollegen von Chrome Unboxed sind jedoch auf einen Chromium Commit gestoßen, der ziemlich eindeutig darauf hinweißt, dass dieses Modell wahrscheinlich nicht das Licht der Welt erblicken wird. Es handelt sich um einen Fix für das Touch Keyboard Modul, welches von dem Laptop genutzt wird. Der Code Name des Gerätes lautet Pbody, welches laut Commit Text leider tot ist:

This works on my Pbody. I know Pbody is dead, but we should merge this patch in anyway so we don’t have to solve this issue again if we ever use touch_keyboard again.

Could you take a quick look so we can save this work?