LG K4 Dual 2017 zu gewinnen

Es ist wiedermal Zeit für ein Gewinnspiel. Im Rahmen unseres LG G6 Testes haben wir von LG das LG K4 Dual 2017 für eine Verlosung zur Verfügung gestellt bekommen. Es handelt sich hierbei um ein Einsteiger-Smartphone mit starkem 2500mAh Akku und 5 Megapixel Selfie-Kamera mit Auto Shot.

Dies ist naürlich nicht ein Flaggschiff wie das LG V30, aber als Einsteiger-Smartphone ist dies vollkommend ausreichend. Anbei findet Ihr die Beschreibung seitens LG und natürlich will ich euch die technischen Daten nicht vorenthalten.

5 Megapixel Hauptkamera

CATCH THE MOMENT- Immer und überall!

Die 5 Megapixel Hauptkamera fängt Ihre einzigartigen Momente in leuchtstarken Farben für ein super scharfes Fotoergebnis ein. Verpassen Sie keinen Ihrer schönen Momente und lassen Sie diese zu einzigartigen Erinnerungen werden.

5 Megapixel Selfie-Kamera mit Auto Shot

Perfekter Schnappschuss – Ganz automatisch: Halten Sie das Smartphone nur für eine Sekunde fest, der Auto Shot erledigt den Rest. Lästiges Tippen war gestern – Glänzend scharfe Selfies sind heute!

Großes Display & extra schlanker Style

Die ganze große Welt in Ihrer Hand. Mit dem besonderen 12,7cm In-Cell Touch Display sind all Ihre einzigartigen Momente groß und leuchtend hell. Das beeindruckend frische Design besticht mit seiner 7,9 mm schmalen und sportlichen Form. Für den problemlosen Sitz in jeder Hosentasche.

Verbesserte Performance

Eingeschaltet? Los geht’s! Mit dem wechselbaren 2500 mAh starken Akku sind Sie für alles bereit, denn dieser Akku lässt Sie nicht im Stich! Während der verlässliche Prozessor und solide 1GB Arbeitsspeicher für die nötige Kraft für flüssige Prozesse sorgen, sichert der 8GB interne Speicher ausreichend Platz für Ihre schönen Momente