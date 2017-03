LG Optimus Speed: Update auf Android 2.3 Gingerbread ist fertig – Netzbetreiber sind das Nadelöhr [Video]

Im Laufe der IFA 2011 stand Kenneth Hong, Director of Global Public Relations bei LG Electronics, dem LG Blog Rede und Antwort. Er wurde im Laufe des Interviews nach dem Entwicklungsstand des Updates auf Android 2.3 für das Dual Core-Smartphone Optimus Speed befragt, welches hierzulande bekanntlich auf einem sehr buggigen Android 2.2 herumdümpelt. Die Antwort ist einerseits positiv, andererseits aber auch recht schwammig.

Laut Hong sei Android 2.3 bereits fertig, in den USA wurde es bereits freigegeben, in Europa scheint das Ganze offenbar etwas komplizierter als in den UA zu sein, da neben Google nicht nur der Hersteller, also LG, seine Finger bei der Anpassung des Updates mit im Spiel hat, sondern auch die Netzbetreiber, welche die Firmware testen und anpassen müssen. Da sich die Provider nicht unbedingt alle mit der Anpassung beeilen, kann es entweder Wochen oder sogar Monate dauern, bis das Update freigegeben wird.

Hier sein Statement:

“Gingerbread is being prepared for the OPTIMUS Speed. It’s altready rolled out in the US, but the timing is different from region to region – primarily timing is determined in partnership with the carriers. So, even it may be ready in a particular market, it won’t be introduced until the carrier feels the timing is right, it’s going through their testing. So, the release will differ from market to market. But anyway future updates for Android are a key issue for LG.”