Logitech MX Master 2S im Test- die beste Maus noch besser?

Egal ob man am PC arbeitet oder ihn zum Zocken nutzt, eines ist überall wichtig: man benötigt ein sehr gutes Touchpad oder eine sehr gute Maus, damit man möglich zügig und präzise arbeiten kann. Die Logitech MX Master ist auf Arbeit mein täglicher Begleiter und ich bin seit dem Kauf begeisterter Nutzer derselben. Nun ist der Nachfolger – die MX Master 2S – erschienen, die noch einmal verbessert wurde.

Lieferumfang

Was ist denn so drin in der ansehnlichen Box? Neben der Maus befindet sich der kleine und wirklich sehr kompakte Unifying Empfänger, ein micro-USB Kabel zum Laden und eine Bedienungsanleitung in dem Karton. Dieser ist aufklappbar und präsentiert im Inneren die Kernfeatures der Maus und das Gerät selbst. Schick gemacht!

Design & Verarbeitung

Wer schon einmal Logitech Produkte gekauft hat, der wird sicher festgestellt haben, dass man kaum bzw. keinerlei Verarbeitungsmängel feststellen kann. Das ist auch bei der MX Master 2S der Fall. Die Spaltmaße an der Maus sind gleichmäßig und die gewählten Materialien fühlen sich durch das teils softe Finish sehr hochwertig an. Wenn man unglaublich pingelig sein will, dann könnte man das leichte Spiel des Mausrads nach links und rechts und die leichte Spaltmaßabweichung an der Daumentaste kritisieren, aber das bin ich nicht und man muss meiner Meinung nach auch nicht nach Fehlern suchen, die im Alltag sowieso niemanden interessieren.

Äußerlich hat sich an der Maus im Gegensatz zum Vorgänger nichts getan. Das Gerät ist immer noch 85,7 mm x 126,0 mm x 48,4 mm groß und kommt in dem unglaublich ergonomischen und dennoch attraktiven Design daher. Die geometrische Struktur an der Daumentaste und an der rechten Seite verpassen der MX Master 2S ein Stealth-ähnliches Design, was mir sehr gut gefällt.

Wem die normalen Mäuse von Logitech gefallen, der wird die MX Master lieben. Sie liegt vom ersten Moment sehr gut in der Hand und man gewöhnt sich ziemlich schnell an die Maus. Das ist nicht immer der Fall. Für kleinere Hände könnte die Maus eventuell etwas zu groß sein, aber das muss jeder selbst probieren.

Alle Tasten sind gut erreichbar und haben einen angenehmen Druckpunkt. Lediglich bei dem Daumenrad und den zwei Tasten daneben muss man ein wenig mit der Hand justieren. Diese hätte der Hersteller vielleicht etwas weiter nach vorn legen können – kann aber auch an meinen großen Händen liegen.

Wo wir gerade bei Tasten sind – insgesamt 7 Stück und zwei Mausräder stehen euch zur freien Verfügung. Wie ihr diese belegen könnt erzähle ich euch gleich. Das vertikale Mausrad kann außerdem entweder im Raster oder im Freilauf benutzt werden. Im Freilauf könnt ihr verdammt fix durch Dokumente oder Webseiten scrollen.

Verbindung & Software

Es gibt zwei Wege die Maus mit dem Rechner zu verbinden – Bluetooth oder der beigelegte Unifying Empfänger. Die MX Master 2S merkt sich bis zu drei Geräte und kann über die Logitech Flow automatisch zwischen diesen hin und her wechseln. Einzige Bedingung dafür: Die Maus muss sich mit allen drei Computern verbunden haben und die Rechner müssen im selben Netzwerk unterwegs sein. Hier ist das Info-Video dazu:

Nutzen Sie alle Möglichkeiten der MX Master 2S mit Logitech Flow für absolut reibungsloses Arbeiten über mehrere Computer hinweg. Sie können Ihren Mauszeiger über bis zu drei Computer hinweg bewegen und sogar Text, Bilder und Dateien von einem Computer zum anderen kopieren und einfügen.

Das Koppeln meines Surface Books verlief problemlos über Bluetooth. Aber auch die Nutzung des Empfängers stellt kein Problem dar. Die Verbindung war außerdem stehts vollkommen unterbrechungsfrei.

Ich hatte erst schön erwähnt, dass man die Tasten alle personalisieren kann. Dazu benötigt ihr die Logitech Options Software. Diese lässt euch jede Taste auf euren persönlichen Workflow oder das entsprechende Szenario anpassen. Um das zu tun, wählt ihr die Taste aus und könnt dann aus einem umfangreichen Menü an Funktionen auswählen. Das können Tasten, Tastenkombinationen, Multimedia-Funktionen, Anwendungsaufrufe oder anderes sein. Da ist so ziemlich alles dabei.

Mit dieser Software macht ihr aus der Maus ein echtes Wunderwerkzeug. Man kann übrigens alles auch anwendungsspezifisch einstellen. Die Mausbelegung im Browser kann dann zum Beispiel eine vollkommen andere sein als in Lightroom und Co.

Die Daumentaste kann man außerdem noch mit Gesten verknüpfen, die man beispielsweise zur Mediensteuerung benutzen kann. Ebenfalls eine feine Sache. Was noch nett wäre, wenn man die Einstellungen innerhalb der Maus und nicht nur lokal auf dem PC speichern könnte. Damit hätte man immer seine personalisierten Einstellungen dabei, egal auf welchem Rechner.

Laser & Akku

Die MX Master und die MX Master 2S sind beides Mäuse mit einem sogenannten Darkfield Laser. Was das heißt? Die Mäuse funktionieren auch auf Glas- oder Hochglanzflächen. Das klappt mit optischen Mäusen beispielsweise nicht. Ich habe das auf einem Smartphone-Display und einer CD-Hülle (transparent) getestet. Funktioniert! Letztendlich ist das Ganze kein Must-Have, da man ja immer ein Mauspad benutzen kann. Aber wer will das schon?! Die MX Master 2S besitzt im Gegensatz zum Vorgänger noch einmal einen deutlich präziseren Laser. Dieser kann auf 200 bis 4000 DPI in 50 DPI Schritten eingestellt. Der Vorgänger schaffte es „nur“ auf 1600 DPI. Vor allem in Spielen kann der höhere Abtastwert deutlich von Vorteil sein. Ich war damit zu jeder Zeit mehr als zufrieden.

Zur Akkulaufzeit lässt sich aktuell noch wenig sagen. Der Vorgänger hält je nach Nutzung bis zu 40 Tage an die ich persönlich nur selten herankomme. Die MX Master 2S schafft laut Hersteller 70 Tage mit gleicher Akkugröße, was ziemlich ordentlich ist. Selbst wenn euch der Strom mal ausgeht, ist innerhalb von 3 Minuten eine komplette Tagesladung vorhanden. Ein LED Indikator an der Seite der Maus zeigt euch den aktuellen Ladezustand an.

Fazit zur Logitech MX Master 2S

Meine Meinung zu der Maus? Ich kann nichts kritisieren. Für mich ist die MX Master 2S die ultimative Maus, die Logitech mit Flow und einer höheren Abtastrate noch besser gemacht hat. Die Verarbeitung ist hervorragend, die Ergonomie ebenso und mit der Software kann man damit ein wahres Allzweckwunder erschaffen. Mit aktuell knapp 110 Euro kostet sie auch ihren Preis, aber man bekommt dafür auch ziemlich viel. Wer nur an einem Rechner arbeitet und nicht die hohe Abtastrate zum Zocken benötigt kann zu dem immer noch hervorragenden Vorgänger greifen, der aktuell 70 Euro kostet.

