Microsoft To-Do – Wunderlist Nachfolger vorgestellt

Die regelmäßigen Leser unseres Blogs haben sicherlich bemerkt, dass ich auch ab und an über meine Lieblings-ToDo App Todoist schreibe. Eben jene hat nun einen neuen Konkurrenten aus dem Hause Microsoft bekommen. Mit der App „To-Do“ will man das im letzten Jahr aufgekaufte Berliner Tool Wunderlist ablösen und zur Konkurrenz aufschließen. Ob das gelingt?

Im letzten Jahr hat der Riese aus Redmond das deutsche Startup hinter der App Wunderlist aufgekauft. Diese App wird demnächst eingestellt und durch das neue Tool Microsoft To-Do ersetzt.

Wunderlist will eventually be retired as we continue to reinvent task management with To-Do. In the meantime, there will not be any features brought to Wunderlist, but we will continue to ensure the security of the Wunderlist experience.